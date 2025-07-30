鴻海、東元同步停牌為那樁？分析師這樣看

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經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

鴻海（2317）、東元（1504）30日都暫停交易， 引來市場高度關注， 猜測兩家公司將有重大合作或是併購案，以盤中股價來看，東元集團的菱光（8249）及東友（5438）亮燈漲停， 聯昌（2431）也一度亮燈， 盤中大漲逾8%；鴻海集團中，鴻華先進-創（2258）盤中漲幅逾7%；證券分析師認為，鴻海及東元的合作，除了電動車領域之外，電池也是一個重要的方向，可以進一步補足在BBU的布局。

臺灣證券交易所29日公告，鴻海及東元因有重大訊息待公布，7月30日起暫停交易，兩家公司同日停牌，引來市場高度關注，對可能的原因更是討論熱烈，其中，最盛傳的是在電動車領域的合作，另外也有猜測可能與資料中心、機器人領域有關。

從30日兩集團旗下公司的表現來看，鴻華先進以40.8元開高後一度衝達43.9元，上漲3.7元，漲幅9.2% ，盤中漲幅逾7%；另外，漲幅逾半根停板的則有位速（3508）；東元集團中，東友及菱光盤中亮燈漲停，電源供應器聯昌一度亮燈，盤中漲幅逾8%。

鴻海及東元都未對外透露暫停交易的細節，但市場揣測紛紛，證券分析師張陳浩表示，兩集團可能的合作方向除了電動車之外，也有可能是在電池方面的合作，他認為，鴻海集團若與東元集團在電池領域合作，可以進一步補足在BBU領域的布局，同時電池也是電動車的重要關鍵。

東元 鴻海

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