台股漲逾220點 台塑四寶、無人機概念股勁揚

「聯準會利率決策前夕，市場怎麼看？ 」 在聯準會即將於7月29–30日召開貨幣政策會議之際，市場持穩觀望，但美債殖利率已經先下滑。只是整體利率水準仍居高不下，顯示市場對通膨與財政風險的謹慎態度未減。 根據報導，美國主要公債交易商預期，財政部在即將公布的第三季融資計畫中，將不會擴大標售規模。 如果美債供給沒有大量增加，殖利率上升的壓力也會減緩。 而關稅部分，美國與歐盟達成初步貿易協議，但仍須針對細節展開談判。更廣泛的關稅措施預計週五生效，市場也持續消化可能引發的通膨壓力。

2025-07-30 08:53