台股漲逾220點 台塑四寶、無人機概念股勁揚
美股4大指數多收低，台股今天開高，盤中漲逾220點至23424點，台積電上漲15元至1150元，台塑四寶股價勁揚，無人機概念股升空。
美中會談落幕，雙方傳出同意延長關稅休戰期，台股今天開高，盤中漲勢擴大，一度漲逾220點，至23424點。
至11時左右，台股加權指數上漲194.79點，至23396.31點，漲幅0.84%；電子股漲0.73%、金融股漲0.77%，櫃買指數漲0.19%。
觀察權值股走勢，台積電盤中上漲15元至1150元，漲幅1.32%，聯發科、大立光小漲。
鴻海與東元因有重大訊息宣布，今天同步暫停交易，引發市場關注。
台塑四寶股價勁揚，台塑漲停，南亞、台塑化、台化均漲逾8%。
無人機概念股升空，銘旺科、中光電漲停，雷虎勁揚逾8%，攸泰科技漲約6%。
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