台股早盤漲近200點 台積電開盤漲15元

台股30日開盤指數上漲87.2點，開盤指數為23,288點，早盤開高震盪，最高漲近200點，來到23,390點；台積電（2330）開盤價1,150元，開盤漲15元。

台股後市操作上，凱基投顧分析，周一大盤創下23,564點波段新高，但最後收黑K，30日隨即量增下跌失守短期均線，再加上KD指標交叉向下跌落至80之下，技術面顯示大盤短線高點浮現，接下來盤勢開始步入創高後的短線回檔修正，下檔須關注月線（目前約在22,929點）以及7月16日多方缺口下緣支撐22,888點的支撐力道。

目前台灣對等關稅率未明，若出現利空跌破22,888點封閉多方缺口，將導致波段漲勢遭到破壞，否則本波段漲勢在短線回檔過後仍有機會延續。

盤面主軸AI族群表現開始出現分歧，部分資金轉進無人機以及原物料族群，短線操作可汰弱留強，盤面可優先關注股價轉強突破前高或沿著短期均線上漲相關強勢股。

昨日三大法人共合計賣超61.2億元。不過，外資在期、現貨不同步，現貨賣超165.3億元，主要賣超台新金（2887）、南亞（1303）、彰銀（2801）等大型股，但在台指期未平倉淨空單減少4,103口，降至40,876口；累計外資本月來買超金額仍達1,880億元，扭轉上半年賣超趨勢，推升台股本月來上漲4.2%。

投信昨日買超38.3億元，連三買、累計買超93.1億元；自營商買超65.6億元，連11買，累計買超624.5億元。

美國股市周二（29日）小幅收低，標普500指數結束六連漲，與那斯達克指數從紀錄高點回落，因一些企業的財報令人失望，對高估值的擔憂蓋過對美中關稅休戰展期的憧憬。此外，投資人等待聯準會的最新決策。

道瓊工業指數29日收盤下跌204.57點，跌幅0.46%，報44,632.99點；標普500指數下跌18.91點，跌幅0.30%，報6,370.86點。

那斯達克指數下跌80.29點，跌幅0.38%，報21,098.29點；費城半導體指數幾乎持平，微漲2.69點，漲幅0.04％，報5,739.79點。

投顧法人指出，美股回落主因貿易談判與財報利多未有進一步進展，市場轉趨觀望，且大型股與中小型股同步下跌，反映資金普遍轉趨保守。今日將公布美國第2季GDP年化季比，根據彭博預估第2季GDP年化季比將由前值-0.5%升至2.5%。

財報方面，美國時間30日盤前ADP (ADP)、Altria (MO)、Garmin (GRMN)、Kenvue (KVUE)將公布財報；盤後Microsoft (MSFT)、Qualcomm (QCOM)、Arm (ARM)、Lam Research (LRCX)、Equinix (EQIX)、eBay (EBAY)、Public Storage(PSA)將公布財報。