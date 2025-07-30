美中傳延長關稅休戰期　投顧：台股續留意談判動態

美中會談落幕，雙方傳出同意延長關稅休戰期。美股4大指數多收低，台股29日跌211.46點，收在23201.52點，投顧分析，台股持續屏息關注關稅談判結果，以及美國預計在2週內公布針對半導體的232調查報告。

隨著華爾街本週交易趨於繁忙，投資人目光轉向美中談判和即將出爐的企業財報，美股4大指數29日多收低，從近期觸及的歷史高點小幅回落。

輝達股價小跌0.7%，收175.51美元，台積電美國存託憑證（ADR）收盤跌近0.6%。

台股29日跌211.46點，收在23201.52點，成交值新台幣3705.69億元。三大法人合計賣超61.93億元。其中，自營商買超65.69億元，投信買超36.93億元，外資及陸資賣超164.55億元。

美國商務部長盧特尼克表示，總統川普要求各國全面開放市場，中國以外各國必須在8月1日執行新稅率。

美國和中國官員結束為期2天會談，試圖解決經濟衝突和避免貿易戰升溫。中方表示，雙方同意延長5月中旬達成的90天關稅休戰協議，但未指明延長何時生效及為期多久。

投顧分析，台股持續屏息關注對等關稅談判結果，而美國預計在2週內公布針對半導體的232調查報告，將成為另一項關鍵變數，同時美國重量級企業財報陸續登場，Meta、微軟、蘋果等受到關注，有機會激勵台灣AI概念股進一步發動，在關稅未出爐前，台股將持續呈現高檔震盪整理格局。