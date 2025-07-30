聯準會利率在即...降息有望？專家解析「按兵不動機會大」：9月才有望

「聯準會利率決策前夕，市場怎麼看？ 」

在聯準會即將於7月29–30日召開貨幣政策會議之際，市場持穩觀望，但美債殖利率已經先下滑。只是整體利率水準仍居高不下，顯示市場對通膨與財政風險的謹慎態度未減。

昨天公債殖利率下滑的原因是？

根據報導，美國主要公債交易商預期，財政部在即將公布的第三季融資計畫中，將不會擴大標售規模。

如果美債供給沒有大量增加，殖利率上升的壓力也會減緩。

而關稅部分，美國與歐盟達成初步貿易協議，但仍須針對細節展開談判。更廣泛的關稅措施預計週五生效，市場也持續消化可能引發的通膨壓力。

聯準會利率決策將「按兵不動」？

由CME FedWatch來看，市場預期聯準會本週幾乎不可能調整利率 (目前4.25%–4.5%的基準利率區間)。

Yardeni Research總裁 Ed Yardeni 表示：「這次會議大機率不會有太大動靜，懸念在於聯準會是否仍維持『不急著降息』的立場，或釋出鴿派轉向的訊號。」

寶盛銀行（Julius Baer）首席經濟學家David Kohl則預期，聯準會可能在9月重新啟動降息循環。

他表示，若能確認通膨上升是由關稅造成的短期現象，聯準會有望於2026年轉向中性政策立場，並進一步降息兩次。

關鍵經濟數據本週登場

週四（7月31日）公布6月PCE物價指數：這是聯準會偏好的通膨指標，預期年增率將從5月的2.3%升至2.5%，其中可能透露關稅對通膨的影響。

週五（8月1日）公布7月非農就業報告：是觀察美國經濟與就業市場韌性的另一重要指標。

以上都是對於利率決策非常重要的指標，會持續來幫大家追蹤！

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