台股外資轉賣超 終結連十買…權王、鴻海等電子權值股賣壓湧現

台股昨（29）日受對等關稅即將公布、賴清德總統出訪喊卡等因素衝擊，市場信心鬆動，外資終結連十買，轉賣165.3億元，加上主力部分資金退場觀望，台積電（2330）、鴻海等電子權值股出現連續性賣壓，指數一度重挫318點，終場下跌211點收23,201點，跌破5日線。

不過，外資在期、現貨不同步，現貨賣超165.3億元，主要賣超台新金、南亞、彰銀等大型股，但在台指期未平倉淨空單減少4,103口，降至40,876口；累計外資本月來買超金額仍達1,880億元，扭轉上半年賣超趨勢，推升台股本月來上漲4.2%。

投信昨日買超38.3億元，連三買、累計買超93.1億元；自營商買超65.6億元，連11買，累計買超624.5億元。合計三大法人昨日共賣超61.2億元。

台股昨日開盤小漲後，隨盤中外媒報導賴清德總統出訪喊卡是因為美國拒絕過境，市場對關稅稅率擔憂瞬間飆高，台積電、鴻海、聯發科、廣達等電子權值股股價急挫，指數一度重挫318點，跌到23,094點，終場跌勢雖稍收斂，仍下跌211點收23,201點，成交量3,905億元，比前一日大增20.7%，為近一周最大量。

台積電下跌10元，收1,135元，電子類股指數下跌0.8%，電子零組件類股逆勢上漲0.3%。除外資賣壓外，法人表示，台積電與鴻海盤中出現多筆499張大單砍殺，聯發科同步下挫，顯示主力因為當前關稅稅率不確定性升高，選擇暫先獲利了結。