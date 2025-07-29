聽新聞
0:00 / 0:00
合作或併購？東元、鴻海將有重大宣布 30日起同步停牌引關注
機電大廠東元（1504）因有重大訊息待公布，台灣證券交易所於29日公告，公司股票將自30日起暫停交易，引發市場高度關注與熱烈臆測。同樣有重大訊息待公布的科技大廠鴻海（2317）也將同步於30日起暫停交易，市場盛傳兩者可能有合作或併購案，並聚焦於印度電動車或資料中心等領域，但東元29日並未對外透露任何細節。
業界觀察，東元近年積極轉型，在電動車與智慧能源（包含資料中心）兩大領域均有深厚布局。東元表示，其印度電動車產線已成功量產，並積極拓展電動巴士市場。
東元也指出，公司開發的高效能扁線馬達更成功打入歐洲Tier1汽車供應鏈，展現電動車動力系統的關鍵技術實力。
在資料中心方面，法人認為東元在機電工程領域經驗豐富，具備提供變壓器、配電盤、發電機等核心設備的能力，並擁有高效能冰水主機與智慧AI群控散熱解決方案。
此次東元股票暫停交易，暗示著一項可能影響其未來營運布局的重大宣布，市場正屏息以待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言