合作或併購？東元、鴻海將有重大宣布 30日起同步停牌引關注

機電大廠東元（1504）因有重大訊息待公布，台灣證券交易所於29日公告，公司股票將自30日起暫停交易，引發市場高度關注與熱烈臆測。同樣有重大訊息待公布的科技大廠鴻海（2317）也將同步於30日起暫停交易，市場盛傳兩者可能有合作或併購案，並聚焦於印度電動車或資料中心等領域，但東元29日並未對外透露任何細節。

業界觀察，東元近年積極轉型，在電動車與智慧能源（包含資料中心）兩大領域均有深厚布局。東元表示，其印度電動車產線已成功量產，並積極拓展電動巴士市場。

東元也指出，公司開發的高效能扁線馬達更成功打入歐洲Tier1汽車供應鏈，展現電動車動力系統的關鍵技術實力。

在資料中心方面，法人認為東元在機電工程領域經驗豐富，具備提供變壓器、配電盤、發電機等核心設備的能力，並擁有高效能冰水主機與智慧AI群控散熱解決方案。

此次東元股票暫停交易，暗示著一項可能影響其未來營運布局的重大宣布，市場正屏息以待。