快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

聽新聞
0:00 / 0:00

外資賣超164億元 「這檔特別股」連三天高居賣超冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股29日下跌211.46點，收23,201.52點，三大法人中僅外資賣超164.55億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股29日下跌211.46點，收23,201.52點，三大法人中僅外資賣超164.55億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股29日下跌211.46點，收23,201.52點，三大法人中僅外資賣超164.55億元，統計外資買賣超個股發現，甫上市4個交易日的台新辛特（2887I）持續遭外資賣超，單日賣超78,178張，已連續3個交易日都高居外資賣超個股冠軍；外資買超最多的則是欣興（3037）。

台股早盤以23,414.36點開出，盤中最低一度達23,094.67點，下跌318.31點，台積電（2330）因嘉義園區淹水停工，及特斯拉轉單三星等消息的影響，股價以平盤1,145元開出後走低，終場收在1,135元，下跌10元，聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股收黑。

盤面上以鋼鐵股及軍工股表現抗跌，分別由大成鋼（2027）、雷虎（8033）領軍，PCB族群個股持續輪漲，欣興收140元，漲幅5.26%，銘旺科（2429）收漲停80.1元，楠梓電（2316）、華通（2313）漲幅逾5%，金像電（2368）、敬鵬（2355）也收紅，大盤指數收23,201.52點。

三大法人賣超61.94億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超164.55億元，投信買超36.93億元；自營商買超（合計）65.68億元，其中自營商（自行買賣）買超13.96億元、自營商（避險）買超51.71億元。

外資賣超個股中，台新辛特居外資賣超個股冠軍，外資連四賣，已是連續3個交易日都是外資賣超個股第一名，合計4個交易日賣超43萬4,778張；外資賣超第二名則是台新金（2887）；另外，最受外資買盤青睞的則是欣興，單日買超11,776張。

外資買超前10名。（資料來源：證交所）
外資買超前10名。（資料來源：證交所）
外資賣超前10名。（資料來源：證交所）
外資賣超前10名。（資料來源：證交所）

外資 個股 欣興 鴻海 台新金 台積電 三大法人

延伸閱讀

欣興財報／上半年EPS 0.62元 第2季匯損仍守住獲利

台指期 外資偏多操作

三大法人續買超127億元 鴻海成交值超車權王奪冠、台玻爆量漲停最吸睛

欣興、南電 四檔閃金光

相關新聞

外資賣超164億元 「這檔特別股」連三天高居賣超冠軍

台股29日下跌211.46點，收23,201.52點，三大法人中僅外資賣超164.55億元，統計外資買賣超個股發現，甫上...

台股急殺原因找到了？分析師估關稅底定後有望再衝高 看好這些族群

台股29日開盤不到1小時出現急殺，一度重挫逾300點，終場收23,201.52點下跌211,46點；分析師坦言，關稅未底...

三大法人終止連10買！外資急撤、內資撐盤 賣超近62億元

川普對台關稅不明，加上傳出美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約，台股29日不安情緒升溫，台積電（2330）...

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

傳美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約，台股29日重挫，早盤以23,414點開出，盤中最低一度達23,09...

景氣分數走低又遇關稅...台股要糟？狄驤：多頭回測而已、AI發展才是主力

台灣景氣分數持續走低，台股危險了嗎? 觀察歷史數據可以發現，台灣景氣分數有明確的週期性，且景氣分數的趨勢成形後，該趨勢往往會延續較長一段時間，直到下一次週期完成。 不僅如此，我們也可以清楚看到景氣分數與台股加權指數有較高的相關性，根據不同研究與我自己計算，兩者相關係數都是在 0.7左右，屬於高度正相關，而在某些時期兩者相關係數甚至會達到 0.9。

台股震盪、櫃買盤中跳水...關稅前快逃？直雲：會補漲美股、續抱鴻海

高檔震盪還是做多，所以不要擔心。 今天就正常的高檔震盪，所以我認為不太需要擔心，主要還是美股並沒有跌，台股自己跌算是小事。 今天盤中櫃買指數有從低點慢慢拉起來，所以我覺得先不要擔心，我還是看好台股會補漲美股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。