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外資賣超164億元 「這檔特別股」連三天高居賣超冠軍
台股29日下跌211.46點，收23,201.52點，三大法人中僅外資賣超164.55億元，統計外資買賣超個股發現，甫上市4個交易日的台新辛特（2887I）持續遭外資賣超，單日賣超78,178張，已連續3個交易日都高居外資賣超個股冠軍；外資買超最多的則是欣興（3037）。
台股早盤以23,414.36點開出，盤中最低一度達23,094.67點，下跌318.31點，台積電（2330）因嘉義園區淹水停工，及特斯拉轉單三星等消息的影響，股價以平盤1,145元開出後走低，終場收在1,135元，下跌10元，聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股收黑。
盤面上以鋼鐵股及軍工股表現抗跌，分別由大成鋼（2027）、雷虎（8033）領軍，PCB族群個股持續輪漲，欣興收140元，漲幅5.26%，銘旺科（2429）收漲停80.1元，楠梓電（2316）、華通（2313）漲幅逾5%，金像電（2368）、敬鵬（2355）也收紅，大盤指數收23,201.52點。
三大法人賣超61.94億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超164.55億元，投信買超36.93億元；自營商買超（合計）65.68億元，其中自營商（自行買賣）買超13.96億元、自營商（避險）買超51.71億元。
外資賣超個股中，台新辛特居外資賣超個股冠軍，外資連四賣，已是連續3個交易日都是外資賣超個股第一名，合計4個交易日賣超43萬4,778張；外資賣超第二名則是台新金（2887）；另外，最受外資買盤青睞的則是欣興，單日買超11,776張。
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