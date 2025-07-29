快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

聽新聞
0:00 / 0:00

台股急殺原因找到了？分析師估關稅底定後有望再衝高 看好這些族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股29日開盤不到1小時出現急殺，一度重挫逾300點，終場收23,201.52點下跌211,46點大。示意圖。圖／AI生成
台股29日開盤不到1小時出現急殺，一度重挫逾300點，終場收23,201.52點下跌211,46點大。示意圖。圖／AI生成

台股29日開盤不到1小時出現急殺，一度重挫逾300點，終場收23,201.52點下跌211,46點；分析師坦言，關稅未底定前，一有風吹草動都將影響台股表現，此外，包括傳聞美國總統川普拒絕總統賴清德過境，加上市場空方利用台積電（2330）嘉義園區淹水停工、及特斯拉轉單三星的消息狙擊，都是造成台股急挫的原因，不過，待關稅的不確定性因素消除，台股有機會再創高，看好台積電、還有最壞已過的ABF、PA、AI伺服器、矽光子等族群

台股早盤傳出台灣對等關稅將落在22%，加上美國總統川普拒絕總統賴清德過境美國的傳聞，造成台股盤中一度急殺，指數下探至23,094.67點，下跌318.31點；不過，證券分析師張陳浩則是認為，若是關稅的傳聞屬實，台股恐怕會下跌千點，且因在急殺的過程中沒量，直到跌到盤中低點才有買盤進場承接，是誰進場買進？如果傳聞是真的，有誰敢進場？

張陳浩強調，盤中有關的關稅稅率應僅是市場傳聞，他仍然預估台積的稅率有機會落在15~20%，端看政府做出哪些讓步，不過，由於指數位於相對高檔，市場空方主力趁機狙擊，搭上過境美國被拒，台積電嘉義園區淹水停工，還有特斯拉轉單三星的消息，台積電股價下跌，成為大盤領跌指標。

張陳浩表示，一旦關稅底定，不確定因素消除，加上FED有機會降息、新台幣升值，都將有熱錢效應的出現，台股有機會再往上衝，挑戰新高，領頭羊當然是台積電，目前雖面臨1,160元的天價天花板壓力，但8月有機會挑戰新高。

張陳浩說，距關稅底定最多也就是2個交易日，高持股的投資人適時調節獲利也是常情，以目前的情況來看，位階低，最壞情況已過的族群是可以留意的標的，例如ABF的欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）；PA的全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）；AI伺服器的鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231），還有聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）；矽光子的波若威（3163）、光聖（6442）、聯光通（4903）等。

張陳浩指出，低基期的ABF最壞已過，除了BT載板報價上漲的題材之外，更看好的是AI ASIC交換器的需求商機；另外，PA三雄全新、穩懋、宏捷科也具亮點，預期PA磷化銦基板缺貨可望在第3季的下半季解決，資料中心的建置中包括接收及放大端，PA是不可缺的關鍵因素，在上半年的缺料問題解決後，營運展望看好。

台股 關稅 美國 穩懋 欣興 台積電 聯發科

延伸閱讀

關稅傳22％台股急殺反是絕佳買點！郭哲榮：消息過度反應根本沒什麼好擔心

關稅22％傳聞再起…台股急殺逾300點！「韓國25％照樣漲我們在跌什麼」？

台股10點突下殺…傳台灣關稅22％震撼市場！留言吵翻：比32％好不是應該噴嗎

景氣分數走低又遇關稅...台股要糟？狄驤：多頭回測而已、AI發展才是主力

相關新聞

外資賣超164億元 「這檔特別股」連三天高居賣超冠軍

台股29日下跌211.46點，收23,201.52點，三大法人中僅外資賣超164.55億元，統計外資買賣超個股發現，甫上...

台股急殺原因找到了？分析師估關稅底定後有望再衝高 看好這些族群

台股29日開盤不到1小時出現急殺，一度重挫逾300點，終場收23,201.52點下跌211,46點；分析師坦言，關稅未底...

三大法人終止連10買！外資急撤、內資撐盤 賣超近62億元

川普對台關稅不明，加上傳出美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約，台股29日不安情緒升溫，台積電（2330）...

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

傳美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約，台股29日重挫，早盤以23,414點開出，盤中最低一度達23,09...

景氣分數走低又遇關稅...台股要糟？狄驤：多頭回測而已、AI發展才是主力

台灣景氣分數持續走低，台股危險了嗎? 觀察歷史數據可以發現，台灣景氣分數有明確的週期性，且景氣分數的趨勢成形後，該趨勢往往會延續較長一段時間，直到下一次週期完成。 不僅如此，我們也可以清楚看到景氣分數與台股加權指數有較高的相關性，根據不同研究與我自己計算，兩者相關係數都是在 0.7左右，屬於高度正相關，而在某些時期兩者相關係數甚至會達到 0.9。

台股震盪、櫃買盤中跳水...關稅前快逃？直雲：會補漲美股、續抱鴻海

高檔震盪還是做多，所以不要擔心。 今天就正常的高檔震盪，所以我認為不太需要擔心，主要還是美股並沒有跌，台股自己跌算是小事。 今天盤中櫃買指數有從低點慢慢拉起來，所以我覺得先不要擔心，我還是看好台股會補漲美股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。