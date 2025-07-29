台股急殺原因找到了？分析師估關稅底定後有望再衝高 看好這些族群

台股29日開盤不到1小時出現急殺，一度重挫逾300點，終場收23,201.52點下跌211,46點；分析師坦言，關稅未底定前，一有風吹草動都將影響台股表現，此外，包括傳聞美國總統川普拒絕總統賴清德過境，加上市場空方利用台積電（2330）嘉義園區淹水停工、及特斯拉轉單三星的消息狙擊，都是造成台股急挫的原因，不過，待關稅的不確定性因素消除，台股有機會再創高，看好台積電、還有最壞已過的ABF、PA、AI伺服器、矽光子等族群。

台股早盤傳出台灣對等關稅將落在22%，加上美國總統川普拒絕總統賴清德過境美國的傳聞，造成台股盤中一度急殺，指數下探至23,094.67點，下跌318.31點；不過，證券分析師張陳浩則是認為，若是關稅的傳聞屬實，台股恐怕會下跌千點，且因在急殺的過程中沒量，直到跌到盤中低點才有買盤進場承接，是誰進場買進？如果傳聞是真的，有誰敢進場？

張陳浩強調，盤中有關的關稅稅率應僅是市場傳聞，他仍然預估台積的稅率有機會落在15~20%，端看政府做出哪些讓步，不過，由於指數位於相對高檔，市場空方主力趁機狙擊，搭上過境美國被拒，台積電嘉義園區淹水停工，還有特斯拉轉單三星的消息，台積電股價下跌，成為大盤領跌指標。

張陳浩表示，一旦關稅底定，不確定因素消除，加上FED有機會降息、新台幣升值，都將有熱錢效應的出現，台股有機會再往上衝，挑戰新高，領頭羊當然是台積電，目前雖面臨1,160元的天價天花板壓力，但8月有機會挑戰新高。

張陳浩說，距關稅底定最多也就是2個交易日，高持股的投資人適時調節獲利也是常情，以目前的情況來看，位階低，最壞情況已過的族群是可以留意的標的，例如ABF的欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）；PA的全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）；AI伺服器的鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231），還有聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）；矽光子的波若威（3163）、光聖（6442）、聯光通（4903）等。

張陳浩指出，低基期的ABF最壞已過，除了BT載板報價上漲的題材之外，更看好的是AI ASIC交換器的需求商機；另外，PA三雄全新、穩懋、宏捷科也具亮點，預期PA磷化銦基板缺貨可望在第3季的下半季解決，資料中心的建置中包括接收及放大端，PA是不可缺的關鍵因素，在上半年的缺料問題解決後，營運展望看好。