三大法人終止連10買！外資急撤、內資撐盤 賣超近62億元
川普對台關稅不明，加上傳出美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約，台股29日不安情緒升溫，台積電（2330）帶著大盤一起跌破5日線、10日線，權值大軍士氣潰散，聯發科（2454）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、神達（3706）、精成科（6191）等全面收黑，集中市場指數一度重挫382.43點、探至23,094.67點；所幸，PCB族群個股持續剽悍輪漲，大成鋼（2027）、雷虎（8033）也分別帶著鋼鐵與軍工族群抗空，將空頭大軍擋在2萬3千關之前，終場指數下跌211點，收23,201點，成交值增至3,705億元。三大法人也在土洋對作之下止步連10買，轉賣超61.94億元。
統計三大法人29日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超164.55億元，投信買超36.93億元；自營商買超（合計）65.68億元，其中自營商（自行買賣）買超13.96億元、自營商（避險）買超51.71億元。
統計29日收漲停個股僅9檔，成交量以雷虎、銘旺科（2429）相對較大。依漲幅排序為：大略-KY（4804）漲9.99%、收7.49元，成交量486張；達運光電（8045）漲9.98%、收97元，成交量1,811張；合正（5381）漲9.95%、收24.3元，成交量7,478張；智晶（5245）漲9.93%、收33.75元，成交量1,379張；閎暉（3311）漲9.91%、收38.25元，成交量8,106張；雷虎漲9.89%、收86.7元，成交量54,422張；銘旺科漲9.88%、收80.1元，成交量18,930張；中台（6923）漲9.81%、收107.5元，成交量1,900張；AES-KY（6781）漲9.59%、收1,200元，成交量5,175張。
觀察29日成交值前五大個股，3檔超過百億元，但股價僅ABF載板三雄之一的欣興（3037）收紅、其餘皆跌。依成交值排序為：台積電358.66億元，股價跌0.87%、收1,135元，盤中最高1,145元、最低1,125元；欣興160.05億元，股價漲5.26%、收140元，盤中最高145元、最低137.5元；聯發科129.61億元，股價跌2.86%、收1,360元，盤中最高1,395元、最低1,350元；鴻海83.33億元，股價跌2.56%、收171.5元，盤中最高175.5元、最低171元；金居（8358）78.77億元，股價跌0.93%、收106元，盤中最高109.5元、最低105元。
觀察29日成交量超過10萬大張個股共有8檔，國民ETF「0050」也在列，股價表現僅大成鋼、欣興收紅。依序為：南亞（1303）成交158,783張，股價跌3.11%、收35.85元，盤中最高37.3元、最低35.8元；大成鋼成交152,888張，股價漲4.76%、收39.6元，盤中最高40.25元、最低37.7元；富喬（1815）成交140,521張，股價跌0.11%、收46.8元，盤中最高48.3元、最低46.2元；台新金（2887）成交135,312張，股價跌0.61%、收16.2元，盤中最高16.45元、最低16.1元；台玻（1802）成交116,656張，股價跌3.58%、收21.55元，盤中最高22.3元、最低21.35元；欣興成交113,168張，股價漲5.26%、收140元，盤中最高145元、最低137.5元；台新辛特（2887I）成交104,958張，股價跌0.22%、收8.88元，盤中最高8.92元、最低8.88元；元大台灣50（0050）成交102,551張，股價跌1.18%、收50.45元，盤中最高51.05元、最低50.25元。
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