台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

台灣景氣分數持續走低，台股危險了嗎? 觀察歷史數據可以發現，台灣景氣分數有明確的週期性，且景氣分數的趨勢成形後，該趨勢往往會延續較長一段時間，直到下一次週期完成。 不僅如此，我們也可以清楚看到景氣分數與台股加權指數有較高的相關性，根據不同研究與我自己計算，兩者相關係數都是在 0.7左右，屬於高度正相關，而在某些時期兩者相關係數甚至會達到 0.9。

2025-07-29 13:12