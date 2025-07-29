台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元
傳美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約，台股29日重挫，早盤以23,414點開出，盤中最低一度達23,094點，下跌逾300點，指數終場收23,201點，下跌211點，跌幅0.9%，成交量3,705億元。櫃買則收231點，下跌2.29點，台積電（2330）收1,135元，下跌10元。
盤面上以類股來看塑膠、玻陶、居家生活、生技、油電燃氣、其他電子、數位雲端、運動休閒等較為弱勢，另外綠能、電子零組件、鋼鐵等較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有聯發科（2454）、鴻海（2317）、金居（8358）、南電（8046）、世芯-KY（3661）、富喬（1815）、南亞（1303）、神達（3706）、聯亞（3081）、精成科（6191）、全新（2455）、廣達（2382）、順達（3211）、新盛力（4931）、健策（3653）、大量（3167）、台玻（1802）、亞翔（6139）、康霈*（6919）、華碩（2357）、台燿（6274）、台光電（2383）、高力（8996）、台新金（2887）、中信金（2891）、華星光（4979）、上詮（3363）、聯茂（6213）等。
而量大強勢的則有，欣興（3037）、華城（1519）、臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）、大成鋼（2027）、AES-KY（6781）、定穎投控（3715）、尖點（8021）、奇鋐（3017）、雷虎（8033）、台達電（2308）、緯創（3231）、貿聯-KY（3665）、華通（2313）、金像電（2368）、良維（6290）、信驊（5274）、中光電（5371）、楠梓電（2316）、富世達（6805）等。
統一投顧表示，美川普AI行動計畫，旨在塑造AI霸權並建立科技美元地位。本周市場持續聚焦重量級科技類股財報，關注AI訂單強度及CSP業者資本支出規模。目前台股技術面維持強勢，內外資籌碼正向，均有利多方，惟美國將公告台灣對等關稅稅率、及兩周內公告232條款半導體調查結果，干擾投資人情緒，預估短線上台股指數高檔震盪。
操作上建議順勢而為做好資金配置，選股布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、散裝、工具機與機器人概念、台幣升值概念股等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言