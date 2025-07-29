霸菱：亞股下半年受惠於三大利多 長期則有望受惠於美國政策

霸菱投顧指出，進入下半年，外部環境的不利因素應該會減弱，包括貿易談判結束、美國聯準會（Fed）降息及美元持續走弱等三大利多，都對亞洲市場有利。長期來看，亞股作為資產類別，可能受惠於當前的美國政策。

霸菱投顧分析，全球投資人擔憂美國財政赤字上升、政策制定不可預測及美國股市評價過高等，因此尋求多元化配置，避免過度集中於美元等美國資產。亞股投資題材多元，可望受惠於此分散化趨勢。

就中國大陸而言，霸菱投顧指出，中美貿易關係緩和，代表祭出強勁政策刺激措施的預期會降低。但如果經濟復甦未能獲得動力，則貨幣和財政刺激措施仍可作為替代方案。預期中國大陸的結構性趨勢優勢將繼續顯現，包括消費者行為轉變、供應鏈自給自足、關鍵技術進步等。另外，香港利率下調，也提振利率敏感型產業和高息股。

至於印度，股市在第2季也反彈，但表現仍落後其他市場。霸菱投顧指出，儘管政府資本支出已回升，央行也採取更有利於成長的立場，但私人資本支出尚未回升，城市消費仍低迷。

霸菱投顧看好南韓在國防、造船、電力、核能及美容產業的投資機會；看好台股在人工智慧（AI）供應鏈中市占率高的企業；印尼可望落後補漲；泰國投資機會已浮現；新加坡股息殖利率有吸引力且貨幣扮演避險角色。