快訊

沖繩JUNGLIA樂園遭負評灌爆！她點出3大問題：自稱樂園卻不顧及體驗

日本鬼屋試膽驚現「半白屍骨」 警證實：死者是台灣旅客

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

霸菱：亞股下半年受惠於三大利多 長期則有望受惠於美國政策

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

霸菱投顧指出，進入下半年，外部環境的不利因素應該會減弱，包括貿易談判結束、美國聯準會（Fed）降息及美元持續走弱等三大利多，都對亞洲市場有利。長期來看，亞股作為資產類別，可能受惠於當前的美國政策。

霸菱投顧分析，全球投資人擔憂美國財政赤字上升、政策制定不可預測及美國股市評價過高等，因此尋求多元化配置，避免過度集中於美元等美國資產。亞股投資題材多元，可望受惠於此分散化趨勢。

就中國大陸而言，霸菱投顧指出，中美貿易關係緩和，代表祭出強勁政策刺激措施的預期會降低。但如果經濟復甦未能獲得動力，則貨幣和財政刺激措施仍可作為替代方案。預期中國大陸的結構性趨勢優勢將繼續顯現，包括消費者行為轉變、供應鏈自給自足、關鍵技術進步等。另外，香港利率下調，也提振利率敏感型產業和高息股。

至於印度，股市在第2季也反彈，但表現仍落後其他市場。霸菱投顧指出，儘管政府資本支出已回升，央行也採取更有利於成長的立場，但私人資本支出尚未回升，城市消費仍低迷。

霸菱投顧看好南韓在國防、造船、電力、核能及美容產業的投資機會；看好台股在人工智慧（AI）供應鏈中市占率高的企業；印尼可望落後補漲；泰國投資機會已浮現；新加坡股息殖利率有吸引力且貨幣扮演避險角色。

美國聯準會

延伸閱讀

賴清德傳被拒過境紐約取消出訪 王鴻薇：非常不禮貌

AIT：台灣總統過境符合美方長期政策

過境受阻？外交部：總統無出訪安排 沒有美方不同意的情形

傳美不讓賴清德過境 陳玉珍：單方面跪舔反得不到尊重

相關新聞

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

傳美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約，台股29日重挫，早盤以23,414點開出，盤中最低一度達23,09...

台灣還在吵 大陸先發了！「三歲以下每年普發1.5萬」這幾檔台股衝漲停

台灣社會近日仍陷入罷免案與普發現金議題的政治角力之中，中國大陸卻率先出招，宣布針對3歲以下嬰幼兒，每年發放人民幣3,60...

關稅未明＋過境受阻！台積電帶頭大盤急殺逾300點 鋼鐵、PCB挺身抗空

川普政府宣布第二波關稅行動正式啟動，自8月起針對巴西進口商品的關稅將大幅調高至50%，重挫國際貿易信心，加上新一波8國關...

景氣分數走低又遇關稅...台股要糟？狄驤：多頭回測而已、AI發展才是主力

台灣景氣分數持續走低，台股危險了嗎? 觀察歷史數據可以發現，台灣景氣分數有明確的週期性，且景氣分數的趨勢成形後，該趨勢往往會延續較長一段時間，直到下一次週期完成。 不僅如此，我們也可以清楚看到景氣分數與台股加權指數有較高的相關性，根據不同研究與我自己計算，兩者相關係數都是在 0.7左右，屬於高度正相關，而在某些時期兩者相關係數甚至會達到 0.9。

台股震盪、櫃買盤中跳水...關稅前快逃？直雲：會補漲美股、續抱鴻海

高檔震盪還是做多，所以不要擔心。 今天就正常的高檔震盪，所以我認為不太需要擔心，主要還是美股並沒有跌，台股自己跌算是小事。 今天盤中櫃買指數有從低點慢慢拉起來，所以我覺得先不要擔心，我還是看好台股會補漲美股。

短天期美債需求仍強勁！專家指「長債配置價值也浮現」：但仍有3隱憂

美國債市昨晚有兩場重要標售：2年期美債標售結果強勁－市場需求穩健，競標熱度高達90%由非初級交易商買走，顯示短天期仍受投資人青睞。 20年期債券再開標（Reopening）也表現亮眼－雖然20年期屬於市場較冷門的年期，但此次再開標仍吸引89%非初級交易商參與，反映機構投資人對長債具備一定興趣。(非交易商比例越高，代表越受歡迎) 但是，長天期殖利率仍微幅上揚，因為以下因素，市場依舊謹慎：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。