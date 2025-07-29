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景氣分數走低又遇關稅...台股要糟？狄驤：多頭回測而已、AI發展才是主力

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

台灣景氣分數持續走低，台股危險了嗎?

觀察歷史數據可以發現，台灣景氣分數有明確的週期性，且景氣分數的趨勢成形後，該趨勢往往會延續較長一段時間，直到下一次週期完成。

不僅如此，我們也可以清楚看到景氣分數與台股加權指數有較高的相關性，根據不同研究與我自己計算，兩者相關係數都是在0.7左右，屬於高度正相關，而在某些時期兩者相關係數甚至會達到0.9。

簡單來說，如果景氣分數開始築底向上，通常也代表台股跌勢告一段落，而景氣分數開始彎頭時，則意味著台股將迎來一段較明顯的回測

不過，我認為這次的狀況不太一樣，像是國發會指出，這次分數走低主因是受到汽車需求下降影響，未來仍樂觀看待AI需求近一步上升。

此外，近年來推升股市的最大動力就是AI熱潮，與AI無關也沒有剛需加持的多數企業，無論是股價或基本面表現都不好，而這種狀況就可能導致景氣分數與台股背離。

總之，我們觀察歷史數據也可以發現，就算景氣分數從高點大幅回落，台股也不一定會跌入深淵，多數時期都是多頭走勢的漲多拉回。

如果要看到台股跌入深淵，那勢必還要搭配全球大環境的變化，觀察重點就是FED的貨幣政策，假如FED面對經濟疲軟卻還執意升息，那就有可能造成市場劇烈修正，但目前還沒有看到該狀況。

所以說，近期不少投資人擔心景氣分數會持續走低，並會拖累台股回測，但我認為這次景氣分數的參考價值並沒有很高，反而要持續留意科技巨頭與半導體企業的發展，因為這些才是推升台美股的主要力量。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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