台灣還在吵 大陸先發了！「三歲以下每年普發1.5萬」這幾檔台股衝漲停

台灣社會近日仍陷入罷免案與普發現金議題的政治角力之中，中國大陸卻率先出招，宣布針對3歲以下嬰幼兒，每年發放人民幣3,600元（約新台幣1.5萬元）育兒補貼，引爆市場對內需消費提振的想像空間，童裝、婚宴、鞋服等中概消費股應聲飆漲，成為29日台股盤面最亮眼族群。

政策激勵效應迅速反映在相關個股表現，童裝品牌淘帝-KY（2929）早盤即攻上漲停價位，帶動資金湧入中概內需股；主打中國大陸婚宴市場的大略-KY（4804）同樣強勢攻上漲停，市場認為婚宴需求有望隨生育意願回升而獲得拉抬；中概鞋服品牌金麗-KY（8429）盤中亦大漲逾5%，顯示投資人對政策紅利題材高度期待。

根據中共中央辦公廳與國務院辦公廳聯合發布的「育兒補貼制度實施方案」，中國大陸將對0至3歲嬰幼兒提供每人每年人民幣3,600元的現金補貼，直至年滿3歲為止，政策自2025年1月1日起回溯適用，且補貼免徵個人所得稅，亦不納入家庭收入計算，對低收入戶與邊緣戶具實質助益。

分析師指出，雖中國大陸目前生育率仍處低檔，但該項補貼不僅具政策示範意義，亦可能帶動對應嬰童相關產業需求，有利推升消費信心與內需動能。相較台灣針對普發現金議題仍陷政治角力，市場資金已率先押寶中國大陸政策利多帶來的產業受惠機會。

淘帝表示，將謹慎觀察中國大陸整體經濟表現、以及政府促進經濟政策力道，同時集團仍持續強化全渠道營銷布局，整合線上線下資源，構建涵蓋官網、電商平臺、社交媒體、實體門店等多元化銷售渠道，並利用大數據分析消費者行為，實現精準營銷與個性化推薦，加上社交媒體內容營銷、網紅直播帶貨等方式，提升品牌的數位競爭力，挹注旗下TOPBI品牌代理商銷售表現，創造品牌良好知名度與消費者黏著度，為未來營運表現奠定堅實基礎。

大略則表示，在中國大陸結婚人口持續減少情況下，婚慶婚宴及婚紗攝影行業市場競爭激烈，業者間除加速產品及服務汰舊換新外，更競相以價格作為競爭手段，加上電子商務成本提高，嚴重侵蝕行業利潤。公司近年逐漸調整既有婚紗攝影及婚慶婚宴營業規模，並將原有婚宴會所改裝為連鎖旅館，在既有三家飯店業務逐漸穩定後，公司仍將持續在中國大陸各地區尋找合適的營運據點，全力發展連鎖飯店業務。