權值股出現多筆499張調節賣單 台股盤中急跌逾300點

權王台積電、鴻海近10時出現連續性賣壓及數筆499張賣單，台積電下壓至1125元，拖累台股盤中急跌逾300點，指數下探至23094.67點，摜破5日均線23327點及10日均線23250點；資金轉向至印刷電路板、無人機概念股。

至10時27分左右，加權指數為23172.22點，下跌240.76點。電子股下跌1.14%、金融股下跌0.69%；代表中小型股票的櫃買指數下跌0.85%。

觀察電子權值股盤中表現，9時55分起台積電等權值股出現連續性賣單，一度下跌20元為1125元價位；鴻海也出現明顯賣壓，最低下跌5元為171元；聯發科股價為1370元，下跌30元。

印刷電路板概念股盤中表現相對強勢，包括臻鼎-KY攻上漲停128.5元，維持漲幅約9%高檔整理；欣興、凱崴分別上漲逾5%、4%。

無人機軍工概念股續強，雷虎盤中以86.7元攻上漲停；中光電上漲逾5%，邑錡上漲逾4%。

資深分析師簡伯儀表示，隨著美國8月1日關稅大限進入倒數，市場聚焦美國對台灣課徵稅率的可能變化；今天台股買盤觀望氣氛濃厚，出現獲利了結賣壓，指數盤中跌破5日均線。他認為，在關稅政策尚未明朗前，短線盤勢仍將維持觀望格局。