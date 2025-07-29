關稅未明＋過境受阻！台積電帶頭大盤急殺逾300點 鋼鐵、PCB 挺身抗空
川普政府宣布第二波關稅行動正式啟動，自8月起針對巴西進口商品的關稅將大幅調高至50%，重挫國際貿易信心，加上新一波8國關稅函仍未見台灣，且傳出美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約，台股29日不安情緒升溫，權王台積電（2330）撐了3天平盤後，29日翻黑一度跌至1,125元，接連失守5日、10日線，衝擊大盤一度重挫318.31點、回落至23,094.67點，同步跌落10日線下。
而除了台積電之外，新盛力（4931）、南電（8046）、精成科（6191）、京元電子（2449）、光聖（6442）、勤誠（8210）、振樺電（8114）、華夏（1305）、鈺齊-KY（9802）、環宇-KY（4991）、台聚（1304）、億豐（8464）、裕民（2606）等盤中也一陣急殺，盤面倚靠大成鋼（2027）、臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、雷虎（8033）等分別引領鋼鐵大軍及PCB、軍工概念族群抗空，先拚守23,100城池。
美國貿易政策再度升溫！川普政府宣布第二波關稅行動正式啟動，自8月起針對巴西進口商品的關稅將大幅調高至50%，遠超市場預期，不僅重挫國際貿易信心，也加劇各國對經貿摩擦升溫的憂慮；同時，美國聯準會最新公布的會議紀要也引發市場高度關注，紀要內容顯示，官員們對未來是否降息看法分歧，部分成員對現階段啟動寬鬆政策持保留態度，並指出貨幣政策操作的空間可能有限，削弱市場對短期內降息的期待。
法人表示，目前台股技術面維持強勢，內外資籌碼正向，但美國對台關稅稅率持而未決，加上及兩周內將公告232條款半導體調查結果，諸多不確定因素干擾市場信心，預期台股將陷入震盪。布局宜選擇流動性佳的績優中大型權值股，族群方面可多留意AI、台積電供應鏈、PCB供應鏈、工具機與機器人等概念族群。
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