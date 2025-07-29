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碩網資訊掛牌上櫃 股價一度大漲「翻倍」、蜜月行情夯

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

企業對話式AI解決方案業者碩網資訊（7547）29日以承銷價格每股60元掛牌上櫃，上櫃後股價一度衝高至126元、上漲翻倍，隨後收斂至115元左右，漲幅達91%，強勢開始蜜月行情。

碩網2024年營業收入3.33億元，年增率為64%，毛利率為45%，每股純益2.01元，營收和獲利均創歷史新高。今年1-6月自結合併營收1.44億元，年增19.4%，看好下半年客戶數和毛利率持續進步，進入旺季效應，下半年營收將優於上半年，成長動能也有望維持去年的水準，挑戰再創新高。

碩網成立於1999年，隨科技進步，以AI為核心提供企業對話式AI解決方案，2022年ChatGPT問世，帶動生成式AI商機爆發，碩網在企業對話式AI領域深耕20餘年，迅速掌握生成式AI技術在企業應用之場景，推動企業客戶對其智能對話式AI應用產生新一波之升級需求，最新主力產品GenAI Admin Portal可協助客戶依照不同應用場景選用各種最先進的LLM，快速打造高可靠度的多語系AI對話服務，並協助企業整合如ERP、CRM、HRIS、SCM等內部系統，打造跨系統之AI代理應用，協助企業得以更快速地實現智慧化轉型。去年主力產品占營收比重由2023年4%跳升至2024年49%，貢獻營收1.6億元，為主要成長動能。

海外市場則為碩網另一成長主軸，透過在對話式AI領域成功與微軟等國際大廠共同建立指標企業成功案例，領先掌握全球最先進的AI技術，獲得多家日本當地合作夥伴之青睞，累積逾30家當地客戶，已逐漸在日本市場展現優勢。2024年碩網日本營收貢獻1.18億元，占營收比重由前一年度7%上升至35%。研究機構Grand View Research之研究報告指出，日本將是未來五年企業生成式AI成長最快的市場，加上日本客戶對於AI產品與相關服務可接受之價格水準高於國內，此一趨勢將有助於碩網之營收持續成長，亦將帶動整體毛利率提升。

AI 營收

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