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短天期美債需求仍強勁！專家指「長債配置價值也浮現」：但仍有3隱憂
美國債市昨晚有兩場重要標售：
2年期美債標售結果強勁－市場需求穩健，競標熱度高達90%由非初級交易商買走，顯示短天期仍受投資人青睞。
20年期債券再開標（Reopening）也表現亮眼－雖然20年期屬於市場較冷門的年期，但此次再開標仍吸引89%非初級交易商參與，反映機構投資人對長債具備一定興趣。(非交易商比例越高，代表越受歡迎)
但是，長天期殖利率仍微幅上揚，因為以下因素，市場依舊謹慎：
1、聯準會（Fed）即召開利率決策會議
2、市場對「通膨是否會再起」仍存疑慮
3、政治壓力增溫下，Fed的獨立性與政策節奏受到關注
雖然短債有穩定的收益吸引力，長債的配置價值也逐漸浮現。但在利率轉折點來臨前，市場波動仍難避免，動態調整、分批布局會是較穩健的策略。
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