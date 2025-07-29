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台股早盤於平盤附近震盪 台積電開平盤1,145元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股29日開盤指數上漲1點，開盤指數為23,414點，早盤於平盤附近震盪，最低一度下跌至23,356點，下跌56點；台積電（2330）開盤價1,145元，以平盤開出。

川普表示，預期美國將對那些未與華府達成貿易協議的國家，設定15%至20%的關稅稅率。美歐達成貿易協議後，市場轉移本周重量級財報、聯準會會議及相關通膨數據。周一美股終場四大指數漲跌互見，標普500與那指再創新高。台積電ADR下跌1.16%。

統一投顧分析， AI伺服器硬體規格快速升級，帶動高階PCB與CCL（銅箔基板）供應鏈進入緊俏周期，東南亞成為PCB新產能布局重鎮，但仍缺乏生產AI板材的實力，有效供給增加有限，反而強化台廠PCB既有優勢。近年隨伺服器平台升級，銅箔訊號完整性要求日益明顯，HVLP3以上需求提升。PCB及CCL族群因產品組合轉佳及題材行情表現強勢。

第二、特斯拉執行長馬斯克證實，已與三星簽署165億美元（約新台幣4,865億元）合約，特斯拉下世代全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI6」將交由三星代工，並暗示日後下單金額可能增加。韓媒則爆料，特斯拉最初與台積電就AI6晶片的生產進行洽商，台積電因訂單滿載生產困難，特斯拉轉而選擇三星。

第三、台股技術面，周一加權指數開高走低，收盤力守所有均線之上，指標日KD高檔鈍化、MACD延續多方態勢，在美對台公布關稅之前，預估短線上以高檔震盪維繫多方格局；OTC指數同步狹幅震盪，以半年線扣抵值觀察，還需約2周交易日，櫃買半年線才將翻揚，近期靜待關稅結果，若後續關稅優於預期，有助上攻站穩半年線。

川普淡化撤換聯準會主席鮑爾的傳聞，上周五美標普500、那指續創輝煌，周日美歐宣布達成貿易協議，歐盟承諾將對美國擴大投資，股市投資氣氛持續樂觀，激勵台股周一開高，不過台灣關稅尚未出爐，指數延續高檔震盪。

關稅 台積電 特斯拉

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