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市場觀望美科技業財報 法人：台股可望添動能

中央社／ 台北29日電

美國總統川普與歐盟達成關稅協議，提振市場對於美國和中國延長貿易休戰的希望，美股28日多收漲。法人表示，近期影響台股主要變數為美國對等關稅稅率，不過本週科技巨頭將公布財報，包括Meta、微軟、蘋果等，市場期待有望為台股帶來支撐動能。

凱基投顧表示，28日台股早盤開高創下波段新高，但市場觀望氣氛濃厚，成交金額僅新台幣3128億元，指數攀高後隨即拉回整理，終場收小黑K棒，技術面維持於短期均線之上，台股維持多頭格局；由於美台關稅稅率可能於本週揭曉，揭曉前恐怕難脫量縮整理格局。

美股28日表現多收漲，道瓊工業指數小跌64.36點或0.14%，收44837.56點；標準普爾500指數微漲1.13點或0.02%，收6389.77點；那斯達克指數上漲70.27點或0.33%，收21178.59點；費城半導體指數揚升91.24點或1.62%，收5737.1點。

台股28日漲48.6點，收在23412.98點，成交值新台幣3128.41億元。三大法人合計買超135.33億元，其中，自營商買超53.24億元，投信買超35.34億元，外資及陸資買超46.75億元。

觀察外資買超前10名個股，以台玻買超2.93萬張居首，其次為群創1.58萬張。其餘依序為緯創、友達、富邦越南、玉山金、元大高股息、中信金、欣興、中石化。

外資賣超排行榜前10名個股，台新辛特遭倒貨6.4萬張，台新金也遭賣超6.37萬張。其餘依序為大成鋼、彰銀、兆豐金、台化、台船、元大台灣50反1、第一金、群益台灣精選高息。

台股 新台幣

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