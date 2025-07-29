市場觀望美科技業財報 法人：台股可望添動能

美國債市昨晚有兩場重要標售：2年期美債標售結果強勁－市場需求穩健，競標熱度高達90%由非初級交易商買走，顯示短天期仍受投資人青睞。 20年期債券再開標（Reopening）也表現亮眼－雖然20年期屬於市場較冷門的年期，但此次再開標仍吸引89%非初級交易商參與，反映機構投資人對長債具備一定興趣。(非交易商比例越高，代表越受歡迎) 但是，長天期殖利率仍微幅上揚，因為以下因素，市場依舊謹慎：

2025-07-29 09:51