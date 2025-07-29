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台股價漲量增 外資連十買…熱錢累計湧入1,087億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

歐盟關稅稅率降至15%，加上政治面不確定因素消除，在美股紛紛收紅，亞股也漲多跌少下，激勵昨（28）日台股開高，盤中在三大法人同步買超下，指數終場小漲48點、收23,412點，攀上波段反彈高峰，成交量擴張至3,233億元，呈現「價漲量增」格局。

盤面上，資金快速輪動，台積電（2330）收平盤1,145元，聯發科下跌2.1%，資金外溢至其他利基題材股，如PCB族群股價強勢，其中尤以銅箔基板（CCL）最突出，其他如面板、BBU、GTC，及傳產的水泥、塑化等紛紛表態，成為市場多頭追捧焦點。金融股則下跌0.7%。

籌碼面來看，三大法人買超134.4億元。其中外資現貨買超46.7億元，連十買，累計買超1,087.3億元，外資期貨淨空單減少2,438口至44,979口，期現貨同步偏多操作；投信買超34.4億元，連二買，累計買超54.7億元；自營商買超53.2億元，連五買，累計買超558.8億元。八大公股行庫則賣超21.2億元，連四賣，累計賣超88.2億元。

千金股族群雖漲跌互見，不過檔數卻由17檔增加至19檔，新增的二檔分別為台光電（漲31元、收1,025元，為PCB族群中首檔站上千元的個股）、AES-KY（漲停、收1,095元，重返千金股行列）。準千金股中，目前已無900-1,000元價位帶的個股，800-900元間的則有富世達、貿聯-KY、奇鋐等七檔，大部分都與AI、機器人相關。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清的看法，目前市場仍觀望對等關稅、半導體關稅、美股財報、國內重量級公司法說會等不確定因素。昨日台股雖然上漲，但漲幅不大，成交量也沒有特別大，可見人氣沒散，但市場追價意願也不高，因此短線台股仍以震盪整理為主。

此外，上市櫃公司在年線之上的僅433家，占22.7%。李秀利說，加權指數早就站上年線，但站上年線的公司還不到四分之一，凸顯上漲的多半還是AI、科技等主流股。接下來可留意6、7月營收佳，且籌碼面強勢者。

台股 關稅

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