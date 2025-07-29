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大立光 上半年配息28元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

手機鏡頭龍頭大立光（3008）昨（28）日公告今年上半年每股配發現金股利28元，共將發放37.37億元現金，以上半年每股純益56.01元計算，配發率約49.9%，並訂8月14日除息。

大立光第2季匯損高達42.2億元，為公司歷來最大匯損，侵蝕每股獲利31.63元，導致整體獲利季減84%，每股純益7.73元，為13年來單季最差，因此影響上半年配息。大立光昨天股價跌20元、收2,340元。

大立光估計，新台幣兌美元匯率每升值10%，將侵蝕毛利率4至5個百分點。不過，上季新台幣大升近11%，僅影響大立光毛利約2個百分點，主因大客戶新機開始拉貨，價格好一些，有利產品組合。

大立光上半年營收262.52億元，年增18%；毛利率54.18%，年增5.39個百分點；稅後純益74.75億元，年減29.5%，每股純益56.01元。

展望未來，大立光執行長林恩平先前預估，「7月出貨動能比6月好，8月比7月好。」法人認為，隨蘋果iPhone 17系列新機問世倒數計時，大立光出貨動能也將逐步轉強，預料蘋果拉貨力道會逐月增強，若新機上市銷售優於預期，動能有望一路延續到第4季。

針對大客戶拉貨概況，林恩平透露，通常新機的價格都會好一些，去年有些大機種是大立光獨家供應，對手只是慢一些。目前來看，客戶新機開賣前拉貨較為積極，後續看開賣後的狀況再調整。

談到美國對等關稅議題，林恩平強調，大立光沒有直接出貨美國，不受影響。海外布局方面，「要離開台灣到其他地方做滿難的」，需考量勞工素質，以及土地是否容易取得等條件。

拉貨 大立光

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