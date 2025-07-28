臺灣股票博物館邀集民眾共同闖關 破解時空怪盜謎題

今年暑假，集保結算所臺灣股票博物館推出全新主題活動「股票博物館與時空怪盜」，首度結合劇情導覽、實境解謎與任務闖關的互動式展覽體驗，打造一場寓教於樂的金融冒險旅程。

不同於以往靜態導覽，本次活動邀請大小朋友化身「時空偵探」為角色設定，股票博物館與來自未來的時空管理局，聯合召集各路小偵探與親子隊伍前來支援，解開「神秘怪盜」所設下的謎題，找回股票博物館珍藏的寶物。

本次活動融合實體導覽與展品解說，並設計遊戲道具包，讓孩子與家長在快樂互動中，認識股票的基本知識與證券市場的運作，更理解防止金融詐騙的重要。每位完成解謎任務的參加者，還有機會獲得限量紀念品，留下闖關任務的專屬回憶。

除了精彩的闖關體驗，館內今年同步增設「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）專區」，呼應近期政策重點，向大眾推廣簡單易行的長期儲蓄型投資工具。展區以淺顯易懂的方式介紹TISA制度設計與操作方式，並透過展品與互動元素，引導民眾理解如何透過定期定額投資基金，實踐穩健理財的第一步。

「股票博物館與時空怪盜」特展在臺灣股票博物館（臺北市松山區復興北路365號3樓）舉行，活動期間至8月29日（周一至周五），時間為上午場10:00-12:00、下午場14:00-16:00，每場約90分鐘，歡迎歡迎國中小學生、親子團、安親班、營隊預約，預約電話為02-25141300、02-25141301，預約網站：www.stockmuseum.com.tw