快訊

在陸銷量不佳改變戰略？蘋果中國首度關停直營店

預告縮短俄羅斯50天最後通牒 川普：對普亭非常失望

51歲「酒國名花」遭上銬逮捕！凌威威涉擄人傷害 10萬元交保

臺灣股票博物館邀集民眾共同闖關 破解時空怪盜謎題

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

今年暑假，集保結算所臺灣股票博物館推出全新主題活動「股票博物館與時空怪盜」，首度結合劇情導覽、實境解謎與任務闖關的互動式展覽體驗，打造一場寓教於樂的金融冒險旅程。

不同於以往靜態導覽，本次活動邀請大小朋友化身「時空偵探」為角色設定，股票博物館與來自未來的時空管理局，聯合召集各路小偵探與親子隊伍前來支援，解開「神秘怪盜」所設下的謎題，找回股票博物館珍藏的寶物。

本次活動融合實體導覽與展品解說，並設計遊戲道具包，讓孩子與家長在快樂互動中，認識股票的基本知識與證券市場的運作，更理解防止金融詐騙的重要。每位完成解謎任務的參加者，還有機會獲得限量紀念品，留下闖關任務的專屬回憶。

除了精彩的闖關體驗，館內今年同步增設「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）專區」，呼應近期政策重點，向大眾推廣簡單易行的長期儲蓄型投資工具。展區以淺顯易懂的方式介紹TISA制度設計與操作方式，並透過展品與互動元素，引導民眾理解如何透過定期定額投資基金，實踐穩健理財的第一步。

「股票博物館與時空怪盜」特展在臺灣股票博物館（臺北市松山區復興北路365號3樓）舉行，活動期間至8月29日（周一至周五），時間為上午場10:00-12:00、下午場14:00-16:00，每場約90分鐘，歡迎歡迎國中小學生、親子團、安親班、營隊預約，預約電話為02-25141300、02-25141301，預約網站：www.stockmuseum.com.tw

股票 博物館

延伸閱讀

炎夏涼方／浙景區躺平玩水「窩囊漂流」1天賣票40萬元

走讀文化四川／走進三星堆博物館 啟古蜀文明探祕之旅

走讀文化四川 台青探祕三星堆

航空城博物館將開展 F-104實機陳列與修復過程皆亮點

相關新聞

市場29日添掛牌新兵 這檔中籤者「抽1張賺1張」報酬率100%

集中市場及櫃買市場7月29日將各有1檔新兵報到，智慧物聯網與半導體感測控制廠微程式（7721）將以53元掛牌上市，以28...

大摩：記憶體股PB僅1倍、不必有強勁的基本面支撐 看好兩台股

摩根士丹利證券（大摩）在最新的「記憶體產業」報告中指出，展望未來，各類型記憶體價格恐均承壓，但壞消息就是好消息，仍有部分...

新股抽抽樂 這檔中籤有望賺進1.8萬元、報酬率4成

抽新股賺紅包的機會又來了，台亞集團旗下數位顯示及視覺燈光系統軟硬體整合商星亞（7753）將在8月7日掛牌上櫃，新股公開申...

關稅揭曉前法人連十買 台玻人氣王、19檔漲停股南亞最搶鏡

川普對台關稅遲遲未揭曉，台股28日持續震盪，權王台積電（2330）股價連3日收平在1,145元，多頭交由PCB、BBU等...

亞泥（1102）迎止跌反彈？搭上中國內需順風車？專家：短期利多已兌現

亞泥（1102）7月17日除息，每股配發現金股利2.2元，今日（7/22）僅花四個交易日就順利完成填息，並搭上中午財政部公告的反傾銷稅政策利多，盤中氣勢強勁。然而，聚焦短線填息與題材發酵的同時，也該正視需求萎縮、匯率升值等問題。 台幣強升進入「2」字頭，也對亞泥帶來了雙面影響。 正面來看：水泥業仰賴進口LNG與煤炭，美元計價下台幣升值可降低燃料成本，有助於控制生產費用。 反面來看：同樣以美元報價的進口水泥成本也同步下降，讓外國競爭者在價格上更具優勢，進而壓縮國產水泥的定價空間與毛利率

台積電尾盤爆量殺回平盤 拖累大盤上漲48點收23,412點

台股28日在平盤附近震盪，早盤以23,477點開出，後續開高走低，指數終場收23,412點，上漲48點，漲幅0.21%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。