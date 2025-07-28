就市論勢／IC 設計、IP 概念 當紅

盤勢分析

8月底前，美國與各國關稅協議陸續底定，關稅對股市影響轉淡，市場投資信心恢復，全球資金持續往風險性資產逐利，帶動上周美股S&P500指數和那斯達克指數創新高。儘管台灣對等關稅的最終結果仍未公布，不過，7月以來美股持續領頭上攻，也帶動台股7月維持驚驚漲格局。

本周起，全球金融市場將進入最關鍵一周，包括8月底關稅期限前，美中與台灣最終談判結果將出爐；本周四聯準利率決策會議召開，市場將關注主席鮑爾對降息看法是否放軟；周五將公布美國非農就業數據，都將影響下半年美降息決策與路徑表現。

投資建議

投資人選股方向，可以鎖定AI概念股、台積電供應鏈股等、另IC設計與IP族群股價也有望續強，在台美關稅公布前，台股維持類股輪動，只要美股科技財報佳績陸續公布，大盤成交量能放大，指數就有望挑戰前波高壓力區。