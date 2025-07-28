1,888 聯發科目標價不變

聯發科（2454）將於明（30）日公布第2季季報。但季報公布前賣壓湧現，衝擊股價表現，主因市場預期該公司第3季營運將旺季不旺。

摩根士丹利（大摩）證券預期，雖然聯發科第3季營收恐將表現不佳，但全年營收預估年增10%至15%，因此維持市場最高的目標價1,888元，及評等「優於大盤」不變。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻預估，聯發科第2季營收，以新台幣計價將季減2%，但若以美元計價則成長約2%，落在美元指引區間的高端。

第3季預估上，詹家鴻認為，由於中國大陸智慧型手機與電視需求在第3季僅呈現溫和回溫，加上聯發科在低階5G智慧型手機市場出現輕微市占流失，因此估計第3季新台幣計價營收將季減8%，美元計價營收則季減3%至5%；毛利率將維持在47%。

展望全年，詹家鴻說，聯發科2025年以新台幣計價營收預計將年增10%，美元計價營收則年增15%，雖然該公司未提供明確的營收指引，但在第1季法說會中曾表示，「全年成長不會遠低於以台幣計算的低雙位數百分比」。

詹家鴻認為，由於匯率波動劇烈，美元計價營收的成長幅度更能反映其實際營運表現。其中成長將來自於三大因素：首先是2025年中國智慧型手機終端市場的溫和成長；其次則是於高階智慧型手機領域取得部分市占，第三則為邊緣AI伺服器開始貢獻營收。

詹家鴻進一步說明，聯發科正邁向未來AI產品周期，如AI手機、AI個人電腦及雲端AI ASIC的過渡期，能有15%的年成長表現已屬亮眼。此外，聯發科將在2026年自Google的AI ASIC專案中貢獻10億美元營收，另一個重點則是Meta的MTIA AI加速器案，其中聯發科獲選機率為50%。