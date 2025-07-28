聽新聞
0:00 / 0:00
1,888 聯發科目標價不變
聯發科（2454）將於明（30）日公布第2季季報。但季報公布前賣壓湧現，衝擊股價表現，主因市場預期該公司第3季營運將旺季不旺。
摩根士丹利（大摩）證券預期，雖然聯發科第3季營收恐將表現不佳，但全年營收預估年增10%至15%，因此維持市場最高的目標價1,888元，及評等「優於大盤」不變。
大摩大中華區半導體主管詹家鴻預估，聯發科第2季營收，以新台幣計價將季減2%，但若以美元計價則成長約2%，落在美元指引區間的高端。
第3季預估上，詹家鴻認為，由於中國大陸智慧型手機與電視需求在第3季僅呈現溫和回溫，加上聯發科在低階5G智慧型手機市場出現輕微市占流失，因此估計第3季新台幣計價營收將季減8%，美元計價營收則季減3%至5%；毛利率將維持在47%。
展望全年，詹家鴻說，聯發科2025年以新台幣計價營收預計將年增10%，美元計價營收則年增15%，雖然該公司未提供明確的營收指引，但在第1季法說會中曾表示，「全年成長不會遠低於以台幣計算的低雙位數百分比」。
詹家鴻認為，由於匯率波動劇烈，美元計價營收的成長幅度更能反映其實際營運表現。其中成長將來自於三大因素：首先是2025年中國智慧型手機終端市場的溫和成長；其次則是於高階智慧型手機領域取得部分市占，第三則為邊緣AI伺服器開始貢獻營收。
詹家鴻進一步說明，聯發科正邁向未來AI產品周期，如AI手機、AI個人電腦及雲端AI ASIC的過渡期，能有15%的年成長表現已屬亮眼。此外，聯發科將在2026年自Google的AI ASIC專案中貢獻10億美元營收，另一個重點則是Meta的MTIA AI加速器案，其中聯發科獲選機率為50%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言