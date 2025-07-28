上市公司總市值 下滑

8月底前，美國與各國關稅協議陸續底定，關稅對股市影響轉淡，市場投資信心恢復，全球資金持續往風險性資產逐利，帶動上周美股S&P500指數和那斯達克指數創新高。儘管台灣對等關稅的最終結果仍未公布，不過，7月以來美股持續領頭上攻，也帶動台股7月維持驚驚漲格局。

2025-07-28 23:59