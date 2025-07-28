快訊

台灣首對AI男女二重唱即將正式出道 杜奕瑾：AI並不可怕

關稅未定…經發會顧問會議突喊停 鄭麗君在美續磋商

影／高雄入夜大雨狂炸閃電照夜空還有轟雷 網驚嚇「天公伯小力一點」

聽新聞
0:00 / 0:00

上市公司總市值 下滑

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

上周加權股價指數下跌18.75點，跌幅約為0.08%，上周五（25日）收盤為23,364.38點，全體上市公司市場總值為75兆2,973.56億元，單周減少170.18億元，減幅約為0.02%。根據臺灣證券交易所統計，外資上周（7月21日至7月25日）買超為401億元，其中，買超最多的前三大為中信金（2891）、鴻海、華航。

上周外資在集中市場總買進金額為5,992.42億元，總賣出金額為5,591.42億元，合計買超為401億元。

另統計2025年初至7月25日止，外資總買進金額為17兆305.46億元，總賣出金額為17兆2,444.98億元，累計賣超為2,139.52億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進持股）市值為34兆5,380.52億元新台幣，占全體上市股票市值的45.94%，較7月18日的34兆8,220.33億元新台幣，減少2,839.81億元。

進一步觀察個股部分，上周外資自集中市場買超最多的前五名上市公司為：中信金買超8.58萬張、鴻海買超8.39萬張、華航買超5.36萬張、長榮航買超4.28萬張、台玻買超4.1萬張。

外資上周買超第6至20名還有中鋼、元大金、玉山金、聯電、神達、臺企銀、宏碁、群創、精成科、偉訓、國泰金、彰銀、英業達、陽明、台積電，單周買超張數落在1.2萬張至3.9萬張之間。

外資 新台幣

延伸閱讀

中華電攻多軌衛星報捷 拿下華航機上無線上網業務、OneWeb獨家代理權

陸批准 鴻海、軟銀強攻美國製造

上市法說 下月12家開講

邁向淨零 華航未來三年採購台塑化SAF至少1萬噸

相關新聞

台股價漲量增 外資連十買…熱錢累計湧入1,087億

歐盟關稅稅率降至15%，加上政治面不確定因素消除，在美股紛紛收紅，亞股也漲多跌少下，激勵昨（28）日台股開高，盤中在三大...

大立光 上半年配息28元

手機鏡頭龍頭大立光昨（28）日公告今年上半年每股配發現金股利28元，共將發放37.37億元現金，以上半年每股純益56.0...

1,888 聯發科目標價不變

聯發科（2454）將於明（30）日公布第2季季報。但季報公布前賣壓湧現，衝擊股價表現，主因市場預期該公司第3季營運將旺季...

上市公司總市值 下滑

上周加權股價指數下跌18.75點，跌幅約為0.08%，上周五（25日）收盤為23,364.38點，全體上市公司市場總值為...

就市論勢／IC 設計、IP 概念 當紅

8月底前，美國與各國關稅協議陸續底定，關稅對股市影響轉淡，市場投資信心恢復，全球資金持續往風險性資產逐利，帶動上周美股S&P500指數和那斯達克指數創新高。儘管台灣對等關稅的最終結果仍未公布，不過，7月以來美股持續領頭上攻，也帶動台股7月維持驚驚漲格局。

壯大資本市場峰會 31日登場

為壯大臺灣資本市場價值及服務上市公司，臺灣證券交易所將於7月31日舉辦「壯大臺灣資本市場高峰會」，來協助上市公司因應國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。