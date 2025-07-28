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外資連10買 力挺台玻反手提款金融股

中央社／ 台北28日電

台灣關稅稅率尚未出爐，外資今天買超台股新台幣46.75億元，連續10個交易日買超，累計買超金額約1087億元，今天買超傳產族群的台玻2.93萬張最多；外資也持續出脫金融股，包括台新辛特、台新金皆遭賣超逾6萬張。

台新金與新光金24日完成合併，台新辛特為「新新併」後發行的「辛種特別股」。

台股今天早盤開高震盪漲逾200點，台積電再次追平歷史高點1160元；由於台灣對等關稅稅率尚未公布，市場追價謹慎，漲勢收斂，終場台股收在23412.98點，上漲48.6點，漲幅0.21%，成交值新台幣3128.41億元。

自營商今天買超53.24億元，投信買超35.34億元，外資及陸資買超46.75億元，三大法人合計買超135.33億元。

觀察外資買超前10名個股，以台玻買超2.93萬張居首，其次為群創1.58萬張、緯創1.17萬張、友達1.16萬張、富邦越南（00885）8453張、玉山金7788張、元大高股息（0056）7197張、中信金7190張、欣興6410張、中石化6359張。

外資賣超排行榜以金融股為主，台新辛特遭倒貨6.4萬張，台新金也遭賣超6.37萬張；其他入列前10名個股包括大成鋼2.73萬張、彰銀1.31萬張、兆豐金8636張、台化8226張、台船7246張、元大台灣50反1（00632R）6947張、第一金6588張、群益台灣精選高息（00919）6538張。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，美國針對半導體產業徵收的關稅若達到25%以上，對產業殺傷力很大，影響台積電股價今天追平高點後的表現。此外，美國聯邦準備理事會（Fed）7月降息機率低，也影響市場信心。

黎方國指出，台股企業開始公布半年報，匯損可能導致不少公司第2季由盈轉虧；不過台股目前資金充沛，外資持續買超，且國安基金尚未退場，低檔有護盤力道，雖然市場追價意願不高，但殺低空間也有限，預期指數將在23000點至23800點區間震盪。

外資 台新金

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