壯大資本市場峰會 31日登場

為壯大臺灣資本市場價值及服務上市公司，臺灣證券交易所將於7月31日舉辦「壯大臺灣資本市場高峰會」，來協助上市公司因應國際情勢變化，掌握全球投資經營環境，藉此提升臺灣企業新一波的競爭利基。

高峰會將邀請國內產官學界知名講者以演講及論壇型式分享其觀點，使各上市公司董事（長）、創辦人、總經理或高階主管們，面對全球政治及經貿變局得以靈活應對，調整經營步伐與發展策略，迎向新的挑戰與戰場。

作為推動臺灣成為亞洲資產管理中心計畫重要的一環，及為壯大臺灣資本市場，本次活動敬邀市值百億、獲利佳、創新板或新上市優質上市公司董事（長）、創辦人、總經理及高階主管與會。

高峰會匯聚國內產官學研各界重量級講者，進行深入演講與高峰對談，藉由多元觀點的交流與激盪，協助企業強化國際視野與決策能力，全面提升應變力與競爭力，靈活掌握機會、化解風險，並於激烈競爭中站穩腳步、再創佳績，共創資本市場更上層樓。