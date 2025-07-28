市場29日添掛牌新兵 這檔中籤者「抽1張賺1張」報酬率100%

集中市場及櫃買市場7月29日將各有1檔新兵報到，智慧物聯網與半導體感測控制廠微程式（7721）將以53元掛牌上市，以28日興櫃收盤價79元計算，中籤者可望獲利26,000元，報酬率49.05%；專精企業生成式AI解決方案的碩網（7547）則以60元上櫃，若以興櫃價120元計算，中籤的投資人可說是抽中1張賺1張，報酬率100%。

碩網在興櫃的股價從5月底一路往上拉升，7月21日一度寫下122元的歷史高價，28日以120元收盤，29日將以60元掛牌上櫃；碩網公開申購吸引逾26萬人搶抽655張，中籤率0.25%。

碩網過去十年來與微軟合作，以專精的自然語言處理與各種對話式AI應用，整合微軟平台，為與企業內部導入生成式AI技術、協助企業進行AI代理服務。2023年發表GenAI Admin Portal生成式AI應用管理平台，為目前成長最快的主力產品。

碩網1999年成立，大股東包括威盛（2388）、伊藤忠商社等，今年第1季已有海內外超過700家企業客戶，台灣民營銀行業者多採用其客戶管理系統、對話機器人客服，同時也為製造業、科技業等產業發展企業內部AI代理應用或自有AI平台。

碩網2024年合併營收3.33億元，營業利益5,700萬元，每股純益2.01元；今年首季營收6,200萬元，營業利益1,000萬元，每股純益0.43元。

微程式深耕AIoT技術，是國內少數能跨足多元產業的資通訊整合服務商，2005年投入發展電子支付技術應用，2018年起布局半導體感測控制領域，2023年加入晶圓傳載設備大廠家登（3680）主導成立的「半導體在地供應鏈聯盟」，與迅得（6438）、科嶠（4542）、意德士（7556）、濾能（6823）、聖凰、奇鼎科技（6849）等業者共同設立德鑫半導體控股公司。