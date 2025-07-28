寶雅財報／上半年 EPS 12.97元續創同期新高 下半年展店加速

寶雅（5904）28日公告半年報，上半年營收123.4億元，年增7.3%，營業毛利為53.76億元，毛利率為43.6%，稅後純益13.79億元，年增6.8%，每股純益12.97元，營收、獲利皆持續創下同期新高。

寶雅第2季財報顯示，單季營收為60.44億元，季減4.0%，年增7.4%；營業毛利為25.77億元，毛利率為42.64%，較去年同期的43.87%，下滑1.2個百分點，第2季稅後獲利5.94億元，年增0.8%，續創同期新高，單季每股純益為5.58元。

寶雅表示，上半年的成長動能主要來自美妝保養品項。受到換季與防曬保養需求帶動，相關商品持續暢銷，帶動整體銷售表現。此外，自有品牌商品穩定推進，也成為帶動營收成長的重要助力。

至於第2季毛利率較去年同期下滑1.2個百分點，主要因素是，去年同期有展店效益，帶動商品組合優化，而今年新店開出集中在下半年，使上半年展店動能相對平穩。

同時，寶雅上半年業外收入2,373.4萬元，較去年同期的3,427.1萬元，縮水三成。寶雅表示，主要是去年第2季同期有融資租賃一次性業外收入4,000多萬，基期因素導致。

截至6月底為止，全台共有424間寶雅，較去年底增加四家門市。同時整體店型優化與升級計畫持續進行中，調整重點包含空間動線、品類陳列與數位互動體驗等優化，期望進一步提升顧客購物體驗與門市營運效能。

寶雅表示，下半年將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝及家居店型，提高台灣滲透率；同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

寶雅7月將陸續開出屏東林森店、板橋埔墘店，同時環球長庚店、環球中和店也將完成改裝重新登場。8月則有新莊中和店、台中軍功店、新北莒光店、北屯東山二店、台北復興南店將陸續開出，顯示寶雅下半年展店力道加速。市場看好，寶雅透過密集展店與門市升級，將進一步擴大市場覆蓋。