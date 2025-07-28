關稅揭曉前法人連十買 台玻人氣王、19檔漲停股南亞最搶鏡

川普對台關稅遲遲未揭曉，台股28日持續震盪，權王台積電（2330）股價連3日收平在1,145元，多頭交由PCB、BBU等電子族群，以及分別由台玻（1802）、南亞（1303）領軍的玻陶與塑膠類股領攻，大盤盤中最高衝上23,564.44點、最低探至23,350.73點，高低振盪約231.71點；尾盤買單拉抬聯發科（2454）、精成科（6191）、雷虎（8033）、台玻等，調節台積電、智邦（2345）、聯茂（6213）等，終場指數彈升48.6點、報23,412.98點，成交值增至3,128億元。三大法人買超135.3億元，連同外資、自營商皆為連續10個交易日站在買方。

統計三大法人28日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超46.75億元，投信買超35.33億元；自營商買超（合計）53.24億元，其中自營商（自行買賣）買超10.3億元、自營商（避險）買超42.94億元。

觀察28日成交量前五大個股，股價僅台新金（2887）小跌0.6%、其餘皆漲。依序為：台玻成交228,626張，股價漲7.71%、收22.35元；富喬（1815）成交203,755張，股價漲1.85%、收46.85元；台新金成交158,591張，股價跌0.61%、收16.3元；南亞成交158,318張，股價漲9.96%、收37元；台新辛特（2887I）成交114,715張，股價漲0.68%、收8.9元。

觀察28日成交值前五大個股，僅權王1檔超過百億元，股價表現以精成科最強，盤中、收盤分創120.5元及118元歷史新高。依成交值排序為：台積電236.28億元，股價持平收1,145元；鴻海（2317）96.61億元，股價漲0.86%、收176元；聯發科96.18億元，股價跌2.1%、收1,400元；富喬95.92億元，股價漲1.85%、收46.85元；精成科66.74億元，股價漲7.27%、收118元。

統計28日收漲停個股共19檔，其中，南亞成交量逾15.8萬張最搶眼，另金居（8358）5.1萬張、尖點（8021）4.4萬張、凱崴（5498）近2.6萬張，都是盤面熱點。依漲幅排序為：正瀚-創（6534）漲9.99%、收98元；騰輝電子-KY（6672）漲9.99%、收81.5元；攸泰科技（6928）漲9.98%、收61.7元；訊聯基因（4160）漲9.98%、收59.5元；達運光電（8045）漲9.98%、收88.2元；美達科技（6735）漲9.97%、收48元；南亞漲9.96%、收37元；閎暉（3311）漲9.95%、收34.8元；錦明（3230）漲9.93%、收39.3元；易發（6425）漲9.93%、收47.05元；凱崴漲9.93%、收15.5元；尖點漲9.9%、收57.7元；光頡（3624）漲9.9%、收36.65元；亞通（6179）漲9.89%、收30.55元；鴻名（3021）漲9.88%、收18.9元；中華化（1727）漲9.87%、收33.4元；金居漲9.74%、收107元；AES-KY（6781）漲9.72%、收1,095元；優盛（4121）漲9.68%、收15.3元。