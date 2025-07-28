亞泥（1102）迎止跌反彈？搭上中國內需順風車？專家：短期利多已兌現

＊原文時間為7月22日。

【文．玩股華安】

亞泥（1102）7月17日除息，每股配發現金股利2.2元，今日（7/22）僅花四個交易日就順利完成填息，並搭上中午財政部公告的反傾銷稅政策利多，盤中氣勢強勁。

然而，聚焦短線填息與題材發酵的同時，也該正視需求萎縮、匯率升值等問題。

匯率升值的兩面刃效應

台幣強升進入「2」字頭，也對亞泥帶來了雙面影響。

正面來看：水泥業仰賴進口LNG與煤炭，美元計價下台幣升值可降低燃料成本，有助於控制生產費用。 反面來看：同樣以美元報價的進口水泥成本也同步下降，讓外國競爭者在價格上更具優勢，進而壓縮國產水泥的定價空間與毛利率

也因此，匯率升值雖有助於進口能源，但也會加重水泥廠的價格競爭壓力，讓國產水泥「更難賣」。

反傾銷稅落地，效益有限

今日中午，財政部公告自7月28日起對越南進口卜特蘭水泥與熟料課徵13.59%～23.2%反傾銷稅。雖名義上有利本土廠商，但由於：稅率區間與市場預期一致；若把匯率因素加入進去，未顯著扭轉匯率帶來的價格優勢。

此政策更像是一種「象徵性干預」，對國產水泥的實質保護效益有限。過去亞泥總經理李坤炎曾表示：「希望政府積極推動進口水泥課碳費。」而這項關鍵仍未推動。

台灣市場：預拌混凝土出貨量連兩年下滑，亞泥營收結構中，預拌混凝土為穩定金雞母之一，然而從產業面觀察，今年也難逃壓力。

根據預拌混凝土公會，2025年全台出貨量預估將比去年減少5%上下；包括亞泥、國產建材、台泥三大廠商皆坦言，今年出貨量恐持平或略減；政府打房、房市開工遞延、缺工與工期延長，讓預拌混凝土需求疲弱。

量縮雖伴隨價格相對持穩，但產能利用率下降、固定成本攤提增加，已成壓縮水泥廠整體利潤的無聲殺手，雖中國政策近期整治內捲競爭，去產能有望達30%，亞泥作為兩岸市場佈局的業者，雖中期可能受惠於競爭減緩。

但從過往經驗觀察，中國去產能執行往往受限於地方政府、經濟壓力與需求萎縮的交叉拉扯，且時常出現去產能僅是口號，對台商水泥廠來說，短期仍以保守觀望為主，難以視為立即利多。

填息與政策題材撐起短線，但基本面仍存震盪隱憂

今日亞泥完成除息任務，盤中又獲反傾銷稅消息提振，短線股價氣氛轉佳，吸引部分資金進場。

但這些表面上的利多事件，並未改變實質上的幾項核心問題：匯率升值雖壓低了能源成本，卻也同步強化了進口水泥的價格競爭力，使國產水泥更難維持毛利。

台灣本地混凝土需求自去年以來已連續下滑，開工率降低與缺工問題未解，導致產業持續處於量縮階段。

而中國去產能雖有政策指導，但實務推行仍受限於地方政府與景氣結構，不確定性極高。

在此背景下，雖然傾銷課稅的落實對整體水泥股構成結構性利多，也讓短線跌深的台泥出現反彈契機，但對跌幅相對有限、已成功填息的亞泥來說，股價短期內已反映主要利多，後續恐將陷入短線震盪整理格局。

投資人若有意趁回檔介入，恐怕仍須再觀察營收實際表現與下游需求回穩的時間點。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：正式開罰！越南水泥低價傾銷，亞泥（1102）罕見快速完成填權息！還可以追嗎？