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台積電尾盤爆量殺回平盤 拖累大盤上漲48點收23,412點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股指數終場收23,412點，上漲48點，漲幅0.21%，成交量3,128億元。中央社
台股指數終場收23,412點，上漲48點，漲幅0.21%，成交量3,128億元。中央社

台股28日在平盤附近震盪，早盤以23,477點開出，後續開高走低，指數終場收23,412點，上漲48點，漲幅0.21%，成交量3,128億元。櫃買則收233點，上漲0.6點，台積電（2330）尾盤爆6,673張大單，收回平盤1,145元，拖累大盤。

盤面上以類股來看，玻陶、塑膠、油電燃氣、網通、電腦周邊、電子零組件、資訊服務等較為強勢，另外食品、鋼鐵、航運、生技、金融、建材、貿易百貨等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有鴻海（2317）、富喬（1815）、精成科（6191）、智邦（2345）、雷虎（8033）、南亞（1303）、台燿（6274）、金居（8358）、聯茂（6213）、新盛力（4931）、台玻（1802）、大量（3167）、聯亞（3081）、全新（2455）、南電（8046）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）、緯創（3231）、光寶科（2301）、緯穎（6669）、廣達（2382）、大成鋼（2027）等。

而量大弱勢的則有，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、神達（3706）、穎崴（6515）、康霈*（6919）、台新金（2887）、漢唐（2404）、亞翔（6139）、中信金（2891）、旺矽（6223）、聯鈞（3450）、信驊（5274）、統一（1216）、新日興（3376）、國泰金（2882）、長榮海運（2603）、昇貿（3305）、中光電（5371）等。

統一投顧表示，美國對歐盟新關稅協議15%；蘋果及亞馬遜等科技巨頭即將公布財報；AI展覽AI WAVE SHOW於本周四開展；美貿易高層代表團本周訪中；英特爾傳不排除退出晶圓代工，台積電將受惠；眾多利多因素將帶動台股向上攻堅。惟台灣新關稅數據尚未出爐、232晶片法案2周內公布、台積電熊本二廠投產延後，仍將影響投資人情緒，預估台股短期維持高檔震盪盤堅。

操作上建議選股布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、散裝、工具機與機器人概念、台幣升值概念股等。

台股 台積電

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