台積電尾盤爆量殺回平盤 拖累大盤上漲48點收23,412點

亞泥（1102）7月17日除息，每股配發現金股利2.2元，今日（7/22）僅花四個交易日就順利完成填息，並搭上中午財政部公告的反傾銷稅政策利多，盤中氣勢強勁。然而，聚焦短線填息與題材發酵的同時，也該正視需求萎縮、匯率升值等問題。 台幣強升進入「2」字頭，也對亞泥帶來了雙面影響。 正面來看：水泥業仰賴進口LNG與煤炭，美元計價下台幣升值可降低燃料成本，有助於控制生產費用。 反面來看：同樣以美元報價的進口水泥成本也同步下降，讓外國競爭者在價格上更具優勢，進而壓縮國產水泥的定價空間與毛利率

2025-07-28 14:01