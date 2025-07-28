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PCB上下游都噴漲了仍然繼續買嗎？法人曝還可以留意這兩個族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
PCB族群是近期台股盤面上的強漲指標。（路透）
PCB族群是近期台股盤面上的強漲指標。（路透）

PCB族群是近期台股盤面上的強漲指標，從CCL發動攻勢， 再擴散到上游玻纖布族群，甚至相關的PCB設備股等，呈現一條龍式的吸金上漲，台光電（2383）衝上千元，金像電（2368）、金居（8358）等頻創新高，吸引投資人高度關注，上下游幾乎都已噴漲一波的PCB到底還能不能買？要怎麼選股？法人坦言， 在GB200及G800交換器陸續出貨下， 營收仍有成長空間， 但法人強調，PA有望接棒成下個亮點， 另外， 塑化股也有機會，是值得留意的兩個族群。

印刷電路板族群這一波的漲勢料台光電、台燿（6274）、聯茂（6213）、金像電發動攻勢， 主要是受惠於AI相關的GB200、及G800交換器的出貨題材， 推升營運的表現，股價也出現強漲， 台光電一路衝上千元，漲勢擴至玻纖布族群的富喬（1815）、台玻（1802）、德宏（5475）、建榮（5340），另外金居也是頻頻創高。

台股28日開高，PCB仍是盤面亮點，台光電一度衝達1,040元， 再創歷史新高；聯茂衝上百元， 盤中漲幅逾8%；金像電一度拉升至349.5元， 刷新歷史新高；金居開高走高衝上漲停107元鎖死，寫下新高價；尖點（8021）也衝上漲停；精成科（6191）也續創新高， 盤中漲幅逾6%。

台玻也挾著玻纖布題材大漲，一度衝上漲停22.8元，盤中漲幅逾8%；PCB的漲勢外擴到具有相關題材的台玻之外，連玻纖布占比不到2%的南亞（1303）也強漲，盤中衝上漲停37元鎖死，盤中成交量逾15萬張， 居個股成交量第三名，僅次於台玻及富喬。

證券分析師張陳浩表示，PCB股從CCL族群發動一路漲到上游的材料、設備股，再到ABF三雄，都各具題材助攻，以ABF來看，具有BT載板報價谷底翻揚、AI ASIC交換器商機、低基期等題材。

張陳浩指出，隨著GB200、G800交換器的出貨，相關公司的營收仍有成長空間，未來若是GB300出貨，則是新一波的成長動能；另外，他認為，在資料中心的建置上，包括接收及放大端，PA是不可缺的關鍵因素，在上半年的缺料問題解決後，營運展望看好。

張陳浩強調，看好PA三雄將是另一個亮點族群，全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）除了低基期之外， 還有缺料改善及雙重需求商機，他指出，預期PA磷化銦基板缺貨可望在第3季的下半季解決，資料中心及電動車的需求將是除了手機之外的重要動能。

另外，張陳浩也點名塑化股有表現機會，除了台塑四寶的南亞、台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）之外， PVC具有利差空間改善題材的PVC、特用化學股等，包括華夏（1305）、三芳（1307）、中華化（1727）也可以留意。

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