玻纖缺貨效應拱出人氣王！台玻7月股價累漲近四成 玻陶股再霸榜

PCB族群受惠於AI伺服器、高速運算等領域快速拓展，高階板材（如ABF、BT、HDI）需求攀升，加上傳統旺季訂單回溫與市場資金活絡，成為近期盤面當紅炸子雞。此波需求熱潮也外溢至供應鏈上游的CCL（銅箔基板）材料端，進一步帶動玻璃布等關鍵原料供應商的市場關注。

台玻（1802）近來因AI帶動高階電子級玻纖布需求強勁，積極擴產搶市，上周獲三大法人合計買超47,788張，其中外資即大舉敲進41,013張，激勵股價單周勁揚22.42%，收在20.75元。28日追價買盤續強，近午成交量突破19萬張，不僅超越25日全天水準，更登上台股人氣王寶座，盤中多次觸及漲停22.8元。惟因7月來波段漲幅已近四成，漲停開開關關。而買盤熱度也外溢至玻陶族群，和成（1810）、中釉（1809）聯袂上漲逾2.5%，冠軍、凱撒衛亦漲逾1%，推升類股指數一度飆升逾8%。

台玻目前約六成營收來自平板玻璃，董事長林伯豐日前於法說會指出，全球景氣復甦仍受美中貿易關係影響，關鍵在8月後美國關稅政策發展。業界人士則指出，在AI需求強勁帶動下，玻纖布供不應求問題持續惡化，短期內難以舒緩。台玻、富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）等國內四大玻纖布供應商，未來出貨量可望同步擴大，成為AI硬體供應鏈中的隱形贏家。