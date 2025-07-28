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台塑集團「科技維新」題材發酵 南亞高掛漲停、台化緊追在後

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台塑集團推「科技維新」，瞄準半導體與AI轉型升級。中央社
台塑集團推「科技維新」，瞄準半導體與AI轉型升級。中央社

台股三大權值股早盤2漲1跌，台積電（2330）、鴻海（2317）力穩高檔，但聯發科（2454）連續跌破5日、10日線，大盤持續震盪，盤面類股漲跌不一。台塑集團表現搶眼，由南亞（1303）強攻漲停並衝上台股人氣前三名帶頭衝，台化（1326）同步直逼漲停，台塑（1301）、台塑化（6505）雙雙漲逾2.5%，其餘台勝科（3532）、南電（8046）、南亞科（2408）、福懋科（8131）等也因各自題材支撐而走高，集團多頭氣勢如虹。

台塑集團推「科技維新」，瞄準半導體與AI轉型升級，四寶在今年股東會同步釋出轉型藍圖。其中，台塑宣布585億元投資案，包括285億元投入三大創新事業；南亞則啟動226億元投資，目標年營收增逾425億元；台化以生成式AI強化營運管理，預估2030年後每年創造25億效益；台塑化則砸千億元將麥寮電廠燃煤轉為天然氣，2029年完工，接軌台電新合約。

其中，南亞因握有AI市場當紅的PCB、CCL所需關鍵原料，業界看好，南亞將扮演台塑集團翻身大衝鋒，助攻集團邁向新藍海。而隨著供給告急、報價漲聲不斷，全球大搶料，南亞也成為資金追逐標的之一，早盤股價攻上37元漲停鎖死，改寫2024年12月20日當周來波段新高，漲停排隊買單超過2.7萬張，累計7月以來單月漲幅已達35%以上。

台化第2季因本業虧損擴大，加上轉投資虧損與匯損影響，整體獲利不如預期。不過展望第3季，在基本需求支撐下，加上苯酚與PTA完成首季歲修、恢復供應，PX銷售規模同步擴大，有望帶動營運逐步回溫。

此外，南電受惠BT載板拉貨持續暢旺，加上高階ABF專案將於第4季啟動，可望推升營收逐季成長。

南亞科 台塑集團

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