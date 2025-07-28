電子材料價格上揚 南亞股價飆漲停集團股連動

南亞受惠印刷電路板（PCB）產業興旺，除投資南電外，並手握銅箔基板（CCL）、玻纖布、環氧樹脂等關鍵原料，近期價格谷底翻身，帶動南亞今天盤中亮燈漲停，帶動集團股持續反彈。

南亞近期股價表現強勢，22日除息後，一度呈現貼息，但隔天迅速完成填息，之後股價一路攀升，今天盤中更亮燈漲停攻上37元，創下去年12月初以來的近8個月新高，自上週除息後短短1週，漲幅高達27%。

南亞強勢亮燈，也帶動台塑集團股今天股價全面走高，台化盤中最多上漲逾7%，台塑、台塑化盤中漲幅也都超過2.5%。

南亞因為有電子材料護體，近兩年表現是台塑四寶中最穩健。南亞剛公布自結半年報，第2季歸屬母公司淨損41.18億元，較第1季獲利4.53億元由盈轉虧，主要是受到台塑化等轉投資收益不佳，以及新台幣大幅升值產生高額匯損所致；如果看南亞第2季象徵本業的營業利益13.11億元，比起第1季約3600萬元，獲利大幅躍進。

展望後勢，南亞董事長吳嘉昭表示，第3季是電子業傳統旺季，觀察伺服器及車載產品訂單穩定，高階通訊材料需求持續成長，加上年中盤點後庫存回補，他看好第3季南亞電子材料、電路板營收將增加。

另外在化工產品方面，包括乙二醇（EG）、丙二酚、異辛醇（2EH）等多項產品預期產銷量提高，營收增加。他樂觀看南亞第3季營收將可比第2季成長。