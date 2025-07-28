台股盤中衝23564點後回落震盪 PCB類股點火

上周五（7月18日）正崴（2392）隨著台積電在7月17日的法說會上，魏哲家點出機器人、HPC動能強勁，也帶動正崴大漲5.17%，而在6月3日台積電股東會時，魏哲家也曾表示看好機器人，也讓6月4日的正崴股價攻上漲停。 但觀察一下就會發現，上次在魏哲家喊完之後，雖然正崴強攻了兩日，但後續就用四個交易似的時間將漲幅全數回吐，並且股價陷入整理，而這次正崴也在上周五強攻後，今日（7月21日）直接下跌3.98%，難道又要陷入整理了嗎？

2025-07-28 10:00