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台股盤中衝23564點後回落震盪 PCB類股點火

中央社／ 台北28日電

美國與歐盟達成15%關稅協議，激勵台股今天開高漲逾200點衝上23564點，寫下近5個月新高，權值股台積電追平歷史高點1160元，鴻海站穩年線撐盤，PCB類股點火，但台灣關稅稅率尚未出爐，出現獲利了結賣壓，大盤回落震盪。

至10時57分，台股加權指數達到23459.36點，上漲94.98點，漲幅0.41%，成交值新台幣1790.74億元；電子類股指數上漲0.55%，金融類股下跌0.34%。

電子權值股台積電盤中最高衝上1160元，漲幅1.31%；鴻海早盤最高178元，漲幅超過2%，維持在年線約174元之上。人工智慧（AI）指標股廣達最高271.5元，漲幅約1.11%；緯創最高119元，漲逾2%。

受惠於AI伺服器及高階銅箔需求升溫，印刷電路板（PCB）類股點火，金居續攻漲停107元，尖點也亮燈漲停達57.7元；台光電、瀚宇博皆上漲超過4%，金像電漲幅約3%。

塑化股南亞提供PCB、銅箔基板關鍵原料，今天爆量攻上漲停37元，帶動台塑集團股行情，台化勁揚超過5%，台塑、台塑化漲幅超過2.5%。

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