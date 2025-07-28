台股釋出投資契機 逢低布局科技基金

台股近期漲勢凌厲，漲多後受消息面干擾，市場進入震盪整理階段。法人指出，美國對台的對等關稅稅率尚未公布，是否啟動232條款課徵半導體關稅亦未明朗，多項不確定因素影響投資人信心。短線上台股面臨高檔震盪，投資人宜保持居高思危的態度，惟中長期仍看好AI產業發展，建議可逢低布局台股科技基金，掌握未來成長契機。

根據CMoney統計，截至7月25日，台股科技基金近一年平均報酬率達4.6%。其中，瀚亞高科技、富蘭克林華美高科技、野村e科技、野村高科技等四檔基金報酬率皆超過12%，且在近二年與近三年的績效表現亦名列前茅，展現穩健成長動能。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，市場逐步消化關稅戰與匯率波動所帶來的影響，投資情緒回穩後，台股在一波漲勢後進入高檔震盪階段，市場過度樂觀氛圍逐漸醞釀。隨著景氣信號降溫、庫存調整周期延續，以及AI技術演進進入關鍵轉折期，下半年至明年上半年仍須留意景氣修正風險。

儘管短期波動加劇，中長線仍看好AI產業的發展潛力。劉家宏指出，目前的震盪修正反而提供投資人進場良機，基金操作上也將趁勢逢低布局，鎖定下一階段受惠於AI趨勢的概念股，以期為投資人創造長期穩健報酬。