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台股重現19千金！ 台光電創新高、AES衝漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股再現19千金榮景。中央社
台股再現19千金榮景。中央社

川普對台關稅揭曉前，台積電（2330）帶著台股大盤持續於高檔震盪整理，千金族群也隨之起伏，上周一度僅剩16千金。惟28日早盤BBU概念股領頭羊AES-KY（6781）強攻漲停，牽手CCL要角台光電（2383）改寫新高1,040元，雙雙重返千金俱樂部，使得台股再現19千金榮景。

AES近日遭三大法人連續賣超7個交易日，期間股價一度探低至947元，退出千金俱樂部，惟25日三大法人終於反手回補203張，激勵28日早盤股價頻頻亮紅燈，衝上漲停1,095元，重返千金行列。

AES受惠BBU產品增長動能，6月營收13.42億元，改寫歷史次高、同期新高，下半年營運有優於上半年。法人指出，GB200或GB300的BBU裝設將為選配，AES為合格BBU供應商，將受惠AI伺服器功率密度提高、推升BBU容量密度與ASP上升趨勢。下半年有新5G電信和工業應用的儲能客戶貢獻BBU營收。 AES預計7月31日召開董事會，決議114年第2季合併財務報告。

另，受惠AI伺服器出貨暢旺，PCB族群近來股價持續輪動攻高。其中，台光電在消費性產品邁入傳統出貨旺季，加上AI server、800G swtich客戶出貨，可望帶動第3季營收、毛利率接續向上，此外，台光電在CCL材料具有競爭優勢，法人看好估明年仍將維持產能滿載景。

美系外資日前也在「台灣PCB、CCL與載板產業」報告中指出，預計2027年或之後將導入的Midplane設計（位於AI GPU伺服器運算模組與交換模組之間），會對相關產業帶來極度正面影響。由於輝達（NVIDIA）已在新款伺服器NVL 576中導入Midplane設計，未來包括Meta、亞馬遜也將陸續跟進。分析師預期，在新趨勢發展下，高速CCL將成為主流材料，有利於目前領導廠商台光電。

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