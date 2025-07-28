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SCFI 運價指數再下跌 法人對海運股下半年展望暫趨保守

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

反應全球海運市場運費動向的SCFI指數，截至上周為止，為1,592.59點，較前一周下跌3.3%，其中，美東線周跌6.48%、美西線周跌3.5%，歐洲線則上漲0.53%；法人機構表示，搶運潮已過，加上第4季開始進入需求淡季，海運運價走勢將趨於弱勢整理。

分析師指出，隨美西線運價持續走跌、並逐漸朝損平點邁進，加班船已陸續退出，後續運價將於損平邊緣震盪；美東線目前仍處於獲利狀態，但運輸需求走弱，運價跌幅擴大，短期內走勢恐呈跌多漲少。歐洲線方面，由於無關稅影響，需求有望維持傳統旺季表現，然以目前運價水準而言，續漲空間有限。

整體而言，關稅豁免期期間貨主搶運潮已過，第3季旺季美國線運價漲勢動能恐將受限，而關稅豁免期過後，多數國家將開始適用於較高的關稅稅率，搶運潮已過加上第4季開始進入需求淡季，運價走勢將趨於弱勢整理。

獲利方面，5月下旬之後開始的漲價，將多數認列於第3季營收，因此，第3季營收有望呈現季增，加上匯損及未分配盈餘所得稅壓力消除後，第3季獲利有望將優於第2季。

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