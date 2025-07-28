台股早盤漲兩百點 台積電開高10元

台股28日開盤指數上漲112點，開盤指數為23,477.1點，早盤漲200點，來到23,564.44點，後續稍有拉回；台積電（2330）開盤價1,155元，上漲10元。

本周最大事是迎來對等關稅談判的結果，而美國總統川普宣布將於8月1日前發出近200封關稅信函，部分稅率可能定為10%、15%，市場盛傳台灣也在名單內。此外，美國4月以國安名義發起232晶片產業調查，關稅細節尚未出爐，台灣等半導體高度發展國家無不繃緊神經，美國商務部長盧特尼克27日宣布，將在兩周內公開調查結果。

統一投顧團隊認為，美國總統川普正在蘇格蘭訪問，期間與歐盟執行委員會主席范德賴恩進行會談，隨後川普宣布，美國與歐盟已達成一項貿易協議框架，進口美國的歐盟商品將會被徵收15%，該協議還要求歐盟向美國投資6,000億美元。15%的關稅稅率低於川普先前的30%，但仍高於歐盟希望的10%基準關稅。

第二、Google增加資本支出（全年855億美元）是為了因應AI及Cloud運算的成長需求，特別是每月的token生成量將增加2倍至980兆token。而這筆鉅額的資本支出，主要將投入在伺服器購置、資料中心建設進度加快與交貨速度等。而美系外資點名緯穎（6669）、金像電（2368）、欣興（3037）、南電（8046）、緯創（3231）、廣達（2382）等有望因此受惠。美國AI行動計畫再次點燃AI產業，輝達（NVIDIA）、博通、超微、台積電將是未來AI市場的「風向球」。

第三、台股技術面，周五加權指數開高走低，收盤力守所有均線之上，指標日KD、MACD延續多方態勢，在美對台公布關稅之前，預估短線上以高檔震盪維繫多方格局；櫃買指數同步狹幅震盪，周五三大法人同步買超，顯示內外資動能正向，若後續關稅優於預期，有助上攻站穩半年線。

第四、盤面資金聚焦PA、部分台積電設備股、光通訊、散裝航運等族群，包括全新（2455）、閎康（3587）、環宇-KY（4991）、中航（2612）、四維航（5608）等表現強勢。