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台灣新關稅未出爐 投顧：台股短期高檔震盪盤堅

中央社／ 台北28日電
台灣新關稅數據尚未出爐。（本報系資料庫）
台灣新關稅數據尚未出爐。（本報系資料庫）

受市場對美國貿易協議前景樂觀提振，美股標準普爾500與那斯達克指數25日雙創歷史新高。投顧指出，台灣新關稅數據尚未出爐、232晶片產業調查結果預計2週內公布、台積電熊本2廠投產延後，仍將影響投資人情緒，預估台股短期維持高檔震盪盤堅。

美國總統川普2月揚言對進口晶片課徵25%的關稅，商務部4月援引1962年「貿易擴張法」（TradeExpansion Act）第232條款（Section 232）展開半導體調查，評估是否有必要實施關稅等額外貿易措施。

美股道瓊工業指數25日終場上漲208.01點，或0.47%，收在44901.92點；標準普爾500指數上漲25.29點，或0.40%，收在6388.64點；以科技股為主的那斯達克指數上漲50.36點，或0.24%，收在21108.32點；費城半導體指數上漲1.492點，或0.03%，收在5645.859點。

台股25日科技權值股休兵，傳產股撐場，終場加權指數小跌9.35點，收在23364.38點，成交值新台幣2919.27億元。自營商買超10.87億元，投信買超20.98億元，外資及陸資買超73.61億元，三大法人合計買超105.46億元。

產業訊息部分，記憶體模組廠威剛持續擴大娛樂事業布局，董事會25日決議買進由歌手周杰倫母親葉惠美參與創辦的巨星傳奇，金額上限為2.1億港元，約新台幣7.84億元。

興富發建設擴張飯店版圖，旗下子公司元盛國際興業以總價新台幣14.5億元，買下高雄市苓雅區的麗尊酒店全棟物業，後續麗尊酒店將維持原營運模式。

鋼鐵廠中鋼公布6月自結獲利，受鋼鐵業銷售數量及單價減少，稅前虧損新台幣15.78億元，為連續3個月虧損。

關稅

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