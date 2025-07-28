台股震盪向上格局不變 專家：大盤有機會挺進24,000

台股在政治面紛擾告一段落後，市場重新聚焦關稅政策及「232條款」上。市場專家預期，大盤震盪趨堅向上的格局不變，雖在美國關稅正式上路前，短線震盪將加劇，但在外資連九買、寫下今年第二長買超紀錄，合計1,040.5億元加持下，指數有機會向24,000點大關挺進。

市場對美國貿易協議前景樂觀，帶動美國標普、那斯達克指數雙雙再創歷史新高，加上台積電ADR上漲1.6%、台指期夜盤也上漲107點，預期將有助台股今（28）日行情走勢；此外，立委罷免投票落幕，政治面干擾告一段落，但分析師預期選前的特定買盤可能加速離場下，仍宜留意短線波動。

圖／經濟日報提供

各大法人機構目前對本周台股後市的焦點，重新匯聚在川普的關稅政策上，但是多家機構私下指出，重點已轉向隨時可能公布的「232條款」。

多位重量級分析師指出，國內產業的主要競爭對手日、韓的對等關稅稅率為15%、25%，只要是台灣稅率在15%至25%區間，尤其落在15%，就有機會帶動台股上看24,000點，20%至25%則在23,000至23,500點，若出現較極端的25%以上時，才有回測23,000點的疑慮。因此預期行情有望在23,000至24,000點間波動。

多家大型機構的焦點，目前多集中在「232條款」上，因為「232條款」是以半導體為主，且台積電美國廠晶片的成本比台灣高出5%至20%，若以美國政府保障美國市場的角度出發，為平衡此一差異，對台積電（2330）等半導體業者的稅率，可能至少會在5%至20%區間，部分分析師甚至提出50%的觀點，可能會衝擊國內半導體業者的獲利。

不過，外資連九買、累計買超1,040.5億元，在外資預期新台幣兌美元匯率將持續升值、明年不排除來到28元下，將吸引國際熱錢持續潮湧台股，有利行情走強。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理江浩農的看法，台股本周在政治面干擾告一段落後，將有助市場回復人氣，但在8月1日國內對等關稅、以及「232條款」等結果還未出爐前，短線震盪可能加劇，進出宜回歸基本面。