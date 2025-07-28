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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

一周盤前股市解析／PCB、生技、軍工 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

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台股上周五（25日）早盤開高一度上漲逾百點後，轉震盪回跌，向平盤附近靠攏後，呈現平盤上下狹幅震盪走勢，終場指數收跌9點，收在23,364點，成交值進一步萎縮，連續三個交易日量減。

統一投顧協理陳晏平表示，受惠於美歐貿易協議樂觀預期的情緒、川普政府AI行動計畫再次點燃AI行情，推升標普和那斯達克指數近期頻創新高，同時，大陸推動雅下工程，帶動傳產原物料及基建族群擁題材投資契機。

現階段台股融資水位健康，技術面強勢，但台灣新關稅數據尚未出爐，預估台股短期維持高檔震盪。操作上，建議選股布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、散裝、生技、新台幣升值概念股等。

台新投顧協理范婉瑜指出，短線來看，對等關稅，半導體晶片關稅可能在近期有相關消息，因此指數反彈靠近前波高檔套牢區後，預料將維持高檔震盪，待相關不確定因素明朗後才可望有所表態。

操作方面，AI伺服器相關族群逢回仍可擇優布局，低基期的塑化、生技或具題材的軍工、機器人等相關族群亦可留意。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股站穩所有均線之上，呈現多頭排列，整體仍屬震盪盤堅格局，中小型個股則是在資金持續尋找題材與機會中，輪漲態勢不變，不過，由於輪動快速，操作的靈活度或耐心度不可少，後續則持續關注關稅進展及美股財報表現。

族群上，電子留意PCB上游缺料、光通訊、AI伺服器；傳產則可以關注中國大陸反內捲對於原物料帶來的機會。另外，航太、軍工訂單能見度佳，也是可以持續關注的焦點。

AI 台股 關稅

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