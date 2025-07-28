第一金證 輔導新旭回台掛牌

第一金證券於25日與新旭生醫簽訂輔導契約，正式啟動回台上市櫃計畫。新旭生醫主力研究神經退化性疾病診斷藥物開發，累積十年開發經驗及全球超過4,000名受試者的臨床研究，希望藉由台灣資本市場豐沛的資金動能，募集資金完成最後一哩路，完成臨床研究取得藥證並進行量產。

第一金證券表示，新旭生醫積極投入開發失智症診斷藥物，此次回台灣上市櫃，除募集資金，更結合台灣在生醫、資通訊產業優勢，加快產品上市，為國內經濟成長加入新動能，尤其正值台灣邁入超高齡社會時點，更響應政府健康台灣深耕計畫。

目前新旭生醫失智症診斷藥物在全球多國進入臨床研究，進行性上眼神經核麻痺症（PSP）藥物則取得美國快速通關資格，可直接進行臨床三期。

新旭生醫由國內外專業團隊組成，創辦人張明奎為藥理學和神經科學博士，曾任職美歐知名醫療機構及藥廠，而主要股東包括日本大和DCI Partners、韓國KTB、阿茲海默症藥物發展基金會（ADDF）、台安創投等國內外創投。

看好新旭生醫創新實力及發展潛力，透過第一金證券協助順利進入資本市場，未來新旭生醫在台掛牌所募集的資金，可支持公司邁入新的里程碑。

第一金證券表示，近期從戲劇《忘了我記得》爆紅及失智症新藥在台灣使用等新聞，再度引起社會關注失智症。據衛福部調查，台灣失智症盛行率約8%，推估65歲以上失智者約35萬人，到2031年將逾47萬人。

友善失智者一直是公司友善金融服務的核心策略，營業據點及全體員工均已取得失智友善組織／天使認證，本次輔導新旭生醫上市櫃，更是具體落實聯合國永續發展目標SDG3「確保健康及促進各年齡層的福祉」。

第一金證券持續關注國家政策及產業發展趨勢，積極協助輔導新科技、新創、具有潛力的優質企業進入資本市場，企業股票上市櫃後帶動營運擴張，並促進產業發展，提升台灣科技競爭力，推動國家經濟成長。