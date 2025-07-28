快訊

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

第一金證 輔導新旭回台掛牌

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
第一金證券與新旭生醫簽訂上巿櫃輔導合約。圖為第一金證總經理李美芳（左）、新旭生醫董事長張明奎。第一金證券／提供
第一金證券與新旭生醫簽訂上巿櫃輔導合約。圖為第一金證總經理李美芳（左）、新旭生醫董事長張明奎。第一金證券／提供

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

第一金證券於25日與新旭生醫簽訂輔導契約，正式啟動回台上市櫃計畫。新旭生醫主力研究神經退化性疾病診斷藥物開發，累積十年開發經驗及全球超過4,000名受試者的臨床研究，希望藉由台灣資本市場豐沛的資金動能，募集資金完成最後一哩路，完成臨床研究取得藥證並進行量產。

第一金證券表示，新旭生醫積極投入開發失智症診斷藥物，此次回台灣上市櫃，除募集資金，更結合台灣在生醫、資通訊產業優勢，加快產品上市，為國內經濟成長加入新動能，尤其正值台灣邁入超高齡社會時點，更響應政府健康台灣深耕計畫。

目前新旭生醫失智症診斷藥物在全球多國進入臨床研究，進行性上眼神經核麻痺症（PSP）藥物則取得美國快速通關資格，可直接進行臨床三期。

新旭生醫由國內外專業團隊組成，創辦人張明奎為藥理學和神經科學博士，曾任職美歐知名醫療機構及藥廠，而主要股東包括日本大和DCI Partners、韓國KTB、阿茲海默症藥物發展基金會（ADDF）、台安創投等國內外創投。

看好新旭生醫創新實力及發展潛力，透過第一金證券協助順利進入資本市場，未來新旭生醫在台掛牌所募集的資金，可支持公司邁入新的里程碑。

第一金證券表示，近期從戲劇《忘了我記得》爆紅及失智症新藥在台灣使用等新聞，再度引起社會關注失智症。據衛福部調查，台灣失智症盛行率約8%，推估65歲以上失智者約35萬人，到2031年將逾47萬人。

友善失智者一直是公司友善金融服務的核心策略，營業據點及全體員工均已取得失智友善組織／天使認證，本次輔導新旭生醫上市櫃，更是具體落實聯合國永續發展目標SDG3「確保健康及促進各年齡層的福祉」。

第一金證券持續關注國家政策及產業發展趨勢，積極協助輔導新科技、新創、具有潛力的優質企業進入資本市場，企業股票上市櫃後帶動營運擴張，並促進產業發展，提升台灣科技競爭力，推動國家經濟成長。

失智症 資本市場 第一金證券

延伸閱讀

不是咖啡！1天然飲品每天3杯 腦部病變降6%、失智風險也變低

台日韓專家齊聚...Bio-Asia阿茲海默症國際論壇 討論失智篩檢與診斷

10萬失智患者未獲診斷 衛福部擬強化篩檢

中科攜手12家廠商亮相亞洲生技展 展現AI生醫創新實力

相關新聞

黃詣庭專欄／AI伺服器供應鏈 題材熱

當前全球伺服器市場穩健回升，受惠於景氣回暖與通膨趨緩，企業資本支出回穩，推動IT基礎建設與數位轉型投資意願上升，伴隨供應...

不銹鋼 看到回暖跡象

國內不銹鋼廠對來自越南的不銹鋼提出反傾銷調查，積極抵制低價產品銷台，不銹鋼流通行情短線看到回暖跡象，助攻產業後市，上櫃專...

第一金證 輔導新旭回台掛牌

第一金證券於25日與新旭生醫簽訂輔導契約，正式啟動回台上市櫃計畫。新旭生醫主力研究神經退化性疾病診斷藥物開發，累積十年開...

就市論勢／泛AI題材、原物料 搶鏡

美國總統川普公布長達23頁的「AI行動計畫」，大幅鬆綁監管、擴充資料中心能源供應，並強化出口管制與基礎建設，鞏固美國在AI領先地位。

一周盤前股市解析／PCB、生技、軍工 可留意

台股上周五（25日）早盤開高一度上漲逾百點後，轉震盪回跌，向平盤附近靠攏後，呈現平盤上下狹幅震盪走勢，終場指數收跌9點，...

本周面臨關稅出爐 投資人宜選股不選市、AI題材最熱門

本周台股面臨關稅出爐，市場認為，在投資情緒受干擾的情況下，投資人宜選股不選市， AI仍是最主要題材。PGIM保德信高成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。