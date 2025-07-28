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稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

就市論勢／泛AI題材、原物料 搶鏡

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美國總統川普公布長達23頁的「AI行動計畫」，大幅鬆綁監管、擴充資料中心能源供應，並強化出口管制與基礎建設，鞏固美國在AI領先地位。

之前川普向輝達執行長黃仁勳示好，解除H20晶片銷陸禁令，並宣布20家大企業將投資920億美元興建AI、能源與基礎建設，美國AI股大漲，代表股價上漲真正動力是投資，而不是獲利。

川普的關稅兩手策略，「對等稅率高低換取市場開放」，日本要投資美國5,500億美元、開放汽車與農產品市場換得15%稅率，日本喜孜孜欣然接受，美國無本生意大賺。

產業關稅則與川普「讓美國再次偉大（MAGA）」的政策有關。《經濟學人》表示，「真正威脅是針對特定產業關稅」。彭博指川普「雙重關稅」對鋁、鋼鐵徵收50%關稅，汽車徵收25%關稅，未來焦點是藥品、電子產品和半導體關稅，川普習性多變，稅率多寡並不影響台灣半導體產業的競爭力，無須杯弓蛇影。

投資建議

7月31日FOMC會議預估利率不變，市場更注意消息面變化；8月1日美國對等關稅啟動，AI消息多空雜陳，只有預期的改變才會影響市場。

類股表現方面，AI股累積漲幅超過一倍以上的標的可能進入整理，但修正空間不大，科技財報利多大多提前反應。

短線焦點補漲輪動。上周技術面底部出量轉強個股的基本面相對不佳，例如鋼鐵、塑化股財報差，消息面傳中國供需結構可能出現調整。短線操作建議包括泛AI題材、AI機器人、原物料、無人機與大型外銷傳產股。

AI 關稅 美國

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