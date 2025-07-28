不銹鋼 看到回暖跡象
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國內不銹鋼廠對來自越南的不銹鋼提出反傾銷調查，積極抵制低價產品銷台，不銹鋼流通行情短線看到回暖跡象，助攻產業後市，上櫃專業廠燁聯（9957）、唐榮等受惠。
上櫃不銹鋼廠表示，燁聯祭出反傾銷政策後，304冷軋不銹鋼板材的流通均價止跌，暫維持在每公噸5.3萬元區間。相比之下，與越南進口料行情相當，顯見競爭已開始緩和，價格止跌一部分來自心理支撐，另一部分則反映鋼廠開始主導市場，避免價格持續滑落。
惟儘管價格止跌，真正的買氣依然冷清，主要客戶依然處於保守態度，採購意願疲弱，出貨速度不如預期，反映市場需求端尚未完全回溫，供需失衡仍存在。
上市鋼廠指出，反傾銷調查是國際貿易中常見的保護性措施，目的是對抗傾銷以低於成本的價格打入市場，而對本地產業造成傷害。
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