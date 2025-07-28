快訊

稅率揭曉！ 美歐達成貿易協議 歐盟輸美商品被徵15%關稅

不銹鋼 看到回暖跡象

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

國內不銹鋼廠對來自越南的不銹鋼提出反傾銷調查，積極抵制低價產品銷台，不銹鋼流通行情短線看到回暖跡象，助攻產業後市，上櫃專業廠燁聯（9957）、唐榮等受惠。

上櫃不銹鋼廠表示，燁聯祭出反傾銷政策後，304冷軋不銹鋼板材的流通均價止跌，暫維持在每公噸5.3萬元區間。相比之下，與越南進口料行情相當，顯見競爭已開始緩和，價格止跌一部分來自心理支撐，另一部分則反映鋼廠開始主導市場，避免價格持續滑落。

惟儘管價格止跌，真正的買氣依然冷清，主要客戶依然處於保守態度，採購意願疲弱，出貨速度不如預期，反映市場需求端尚未完全回溫，供需失衡仍存在。

上市鋼廠指出，反傾銷調查是國際貿易中常見的保護性措施，目的是對抗傾銷以低於成本的價格打入市場，而對本地產業造成傷害。

止跌 不銹鋼 反傾銷

延伸閱讀

漫畫家分享越南「超適合獨旅」的理由 美食聖地吃得澎湃又健康

合勤控砸4.8億 越南設廠

星亞發行新股 鋪路上櫃

台中第二市場旁 爽口「越南麵包」大推薦！Google評價三千多則、拿下4.3顆星星

相關新聞

黃詣庭專欄／AI伺服器供應鏈 題材熱

當前全球伺服器市場穩健回升，受惠於景氣回暖與通膨趨緩，企業資本支出回穩，推動IT基礎建設與數位轉型投資意願上升，伴隨供應...

不銹鋼 看到回暖跡象

國內不銹鋼廠對來自越南的不銹鋼提出反傾銷調查，積極抵制低價產品銷台，不銹鋼流通行情短線看到回暖跡象，助攻產業後市，上櫃專...

第一金證 輔導新旭回台掛牌

第一金證券於25日與新旭生醫簽訂輔導契約，正式啟動回台上市櫃計畫。新旭生醫主力研究神經退化性疾病診斷藥物開發，累積十年開...

就市論勢／泛AI題材、原物料 搶鏡

美國總統川普公布長達23頁的「AI行動計畫」，大幅鬆綁監管、擴充資料中心能源供應，並強化出口管制與基礎建設，鞏固美國在AI領先地位。

一周盤前股市解析／PCB、生技、軍工 可留意

台股上周五（25日）早盤開高一度上漲逾百點後，轉震盪回跌，向平盤附近靠攏後，呈現平盤上下狹幅震盪走勢，終場指數收跌9點，...

本周面臨關稅出爐 投資人宜選股不選市、AI題材最熱門

本周台股面臨關稅出爐，市場認為，在投資情緒受干擾的情況下，投資人宜選股不選市， AI仍是最主要題材。PGIM保德信高成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。