本周面臨關稅出爐 投資人宜選股不選市、AI題材最熱門

本周台股面臨關稅出爐，市場認為，在投資情緒受干擾的情況下，投資人宜選股不選市， AI仍是最主要題材。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，在科技股方面，不妨以晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材為主。

上周五台股呈現量縮並於平盤上下震盪，指數收在23364.38點，成交量2966.74億元，不過周線仍連續第5周收紅，平均日均量3542.54億元。

三大法人動向上，上周僅有投信站在賣方，小幅調節52.57億元，外資連續第5周買超401.0億元，自營商第4周回補214.99億元，三大法人合計買超563.41億元。

安聯投信台股團隊分析，由於美歐台將陸續公布GDP數據，美國FOMC會議也將於7月31日召開，鮑爾是否釋出貨幣政策新訊息皆備受關注。隨著電子股財報法說自本月中旬逐漸進入高峰，營運展望與財報表現成為關注焦點，由於財報表現不一、加上評價面因素，台股布局建議選股不選市。

廖炳焜指出，美股財報周到來，Google第二季營收與獲利在廣告與雲端業務表現強勁之下，雙雙優於預期，Google將年度資本支出預估大幅上修至850億美元，英特爾則是第二季營收優於預期。至於將登場的指標科技龍頭大廠包括Meta、微軟、蘋果、亞馬遜等，若能繳出亮眼成績且釋出正向展望，對於台廠AI供應鏈不啻為一大強勢支持。

關稅影響上，永豐投顧則認為，上周川普談定了對日本的關稅，台灣應該也會準此模式，但是稅率或高或低，建議先觀望。但中長線應把定AI趨勢，持股續抱即可。

廖炳焜也分析，儘管4月面臨關貿不確定性，使製造業動能的增速呈放緩跡象，然在各國積極緩解關貿壓力的氛圍下，製造業指數仍穩於擴張區間。可以觀察未來6個月景氣指數，採購經理人對台灣景氣動能看好度有無自底部回升的跡象。