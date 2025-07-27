快訊

中職／曾率獅隊寫17連勝紀錄 大橋穣辭世享壽79歲

影／新竹縣溯溪驚傳意外 五峰雙龍瀑布45歲教練不幸溺水亡

聽新聞
0:00 / 0:00

本周面臨關稅出爐 投資人宜選股不選市、AI題材最熱門

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
關稅影響，投資人宜選股不選市。圖／本報資料照片
關稅影響，投資人宜選股不選市。圖／本報資料照片

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

本周台股面臨關稅出爐，市場認為，在投資情緒受干擾的情況下，投資人宜選股不選市， AI仍是最主要題材。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，在科技股方面，不妨以晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材為主。

上周五台股呈現量縮並於平盤上下震盪，指數收在23364.38點，成交量2966.74億元，不過周線仍連續第5周收紅，平均日均量3542.54億元。

三大法人動向上，上周僅有投信站在賣方，小幅調節52.57億元，外資連續第5周買超401.0億元，自營商第4周回補214.99億元，三大法人合計買超563.41億元。

安聯投信台股團隊分析，由於美歐台將陸續公布GDP數據，美國FOMC會議也將於7月31日召開，鮑爾是否釋出貨幣政策新訊息皆備受關注。隨著電子股財報法說自本月中旬逐漸進入高峰，營運展望與財報表現成為關注焦點，由於財報表現不一、加上評價面因素，台股布局建議選股不選市。

廖炳焜指出，美股財報周到來，Google第二季營收與獲利在廣告與雲端業務表現強勁之下，雙雙優於預期，Google將年度資本支出預估大幅上修至850億美元，英特爾則是第二季營收優於預期。至於將登場的指標科技龍頭大廠包括Meta、微軟、蘋果、亞馬遜等，若能繳出亮眼成績且釋出正向展望，對於台廠AI供應鏈不啻為一大強勢支持。

關稅影響上，永豐投顧則認為，上周川普談定了對日本的關稅，台灣應該也會準此模式，但是稅率或高或低，建議先觀望。但中長線應把定AI趨勢，持股續抱即可。

廖炳焜也分析，儘管4月面臨關貿不確定性，使製造業動能的增速呈放緩跡象，然在各國積極緩解關貿壓力的氛圍下，製造業指數仍穩於擴張區間。可以觀察未來6個月景氣指數，採購經理人對台灣景氣動能看好度有無自底部回升的跡象。

AI 台股 關稅

延伸閱讀

川普介入泰柬衝突促停火 貿易談判成斡旋關鍵

法人：關稅與美科技巨頭財報 牽動台股後市

大戶、中實戶交易人數具上升空間 有望挹注台股資金動能

川普對等關稅倒數5天！這國原本被看好 現爆出「談判一團亂」

相關新聞

本周面臨關稅出爐 投資人宜選股不選市、AI題材最熱門

本周台股面臨關稅出爐，市場認為，在投資情緒受干擾的情況下，投資人宜選股不選市， AI仍是最主要題材。PGIM保德信高成長...

台股後市…盯關稅結果

罷免、關稅等不確定性讓台股上周陷入觀望量縮氛圍，首波罷免投票昨（26）日登場，24席立委、新竹市長皆未通過。法人表示，雖...

美股四巨頭本周公布財報 廣達、緯創等迎接慶祝行情

美股七巨頭（Magnificent Seven）財報季到，本周有微軟、Meta、亞馬遜、蘋果等四大咖公布。由於Alpha...

半導體三強法說營運聚焦 市場關注最新財報、匯率衝擊、後續展望

指標性半導體大廠將陸續舉行法說會，包括晶圓代工業者聯電、測試介面廠中華精測以及同為晶圓代工廠的世界先進，再加上晶片大廠聯...

投顧觀點／台新黃文清 盯關稅結果

近期美國總統川普陸續公布多國的對等關稅稅率，並多次表態8月1日將是對等關稅的硬期限，暫緩期限到期後將不再延長，一度引發市...

投顧觀點／第一金黃詣庭 押寶原物料

當前全球伺服器市場穩健回升，受惠於景氣回暖與通膨趨緩，企業資本支出回穩，推動IT基礎建設與數位轉型投資意願上升，伴隨供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。