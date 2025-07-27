法人：關稅與美科技巨頭財報 牽動台股後市

美國8月1日關稅大限進入倒數，法人指出，美國對台灣的稅率將影響台股本週走勢，稅率未明恐干擾投資情緒，不過美股持續創高，科技巨頭公布財報在即，若表現亮眼，有望為台股盤勢提供支撐動能。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，雖然台灣對等關稅稅率尚未出爐，對投資情緒造成干擾，但在美股持續創高、指標科技大廠財報亮眼等利多加持之下，指數不僅來到波段高點，技術面也持續強勢，包括力守10日線23137點且重返5日線23277點之上，顯示盤勢再度轉由短多掌控。

廖炳焜說，但若要見到持續上攻，可能需等不確定因素明朗後才可望有所表態，目前高檔震盪機率大。

至於下週美國重量級科技大廠將陸續公布財報，包括Meta、微軟、蘋果、亞馬遜等，廖炳焜表示，若能繳出亮眼成績且釋出正向展望，將為台廠AI供應鏈提供有力支撐。

台股25日小跌9.35點，收在23364.38點，成交值新台幣2919.26億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超105.46億元。

受市場對美國貿易協議前景樂觀提振，美股25日收高，標普500與那斯達克指數雙創歷史新高。

凱基投顧表示，就技術面觀察，25日台股價穩量縮，不過短均仍維持多頭排列，待量能回升仍有望突破前高，短線支撐暫看5日線。